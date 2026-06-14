FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZGUBIO NADZOR /

Težak pad paraglajdera u Istri: Australac (33) hitno hospitaliziran u pulskoj bolnici

Težak pad paraglajdera u Istri: Australac (33) hitno hospitaliziran u pulskoj bolnici
×
Foto: Mesut Karaduman/AFP/Profimedia

S teškim ozljedama Australac je prevezen u Opću bolnicu Pula gdje je zadržan na liječenju

14.6.2026.
12:51
danas.hr
Mesut Karaduman/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Istarska policija izvijestila je o padu paraglajdera na području Kaštelira u kojoj je teško ozlijeđen 33-godišnji australski državljanin. 

Do nesreće je došlo u petak nešto prije 13 sati kada je 33-godišnjak slijetao na uzletište kod mjesta Cerjani. U tom je trenutku bio leđima okrenut vjetru, zbog čega je izgubio nadzor nad paraglajderom i pao u nisko raslinje.

S teškim ozljedama Australac je prevezen u Opću bolnicu Pula gdje je zadržan na liječenju.

 

ParaglajderTeško OzlijeđenPu IstarskaIstra
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike