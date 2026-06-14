Težak pad paraglajdera u Istri: Australac (33) hitno hospitaliziran u pulskoj bolnici

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S teškim ozljedama Australac je prevezen u Opću bolnicu Pula gdje je zadržan na liječenju
Istarska policija izvijestila je o padu paraglajdera na području Kaštelira u kojoj je teško ozlijeđen 33-godišnji australski državljanin.
Do nesreće je došlo u petak nešto prije 13 sati kada je 33-godišnjak slijetao na uzletište kod mjesta Cerjani. U tom je trenutku bio leđima okrenut vjetru, zbog čega je izgubio nadzor nad paraglajderom i pao u nisko raslinje.
S teškim ozljedama Australac je prevezen u Opću bolnicu Pula gdje je zadržan na liječenju.