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NEZABORAVNI PRIZORI /

Dino Merlin stvorio magiju, a na kraju se na nebu ukazao poseban lik

Dino Merlin stvorio magiju, a na kraju se na nebu ukazao poseban lik
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Dino Merlin je sinoć održao drugi od tri rasprodana koncerta na stadionu Koševo. Okupio je publiku iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regije, povezao različite generacija, a spektakl je obilježila sjajna atmosfera. 

Na kraju koncerta dronovi na nebu iznad Koševa formirali su lik Halida Bešlića, odavši tako počast legendarnom pjevaču narodne glazbe. Nakon dvije nezaboravne večeri, Merlin će večeras održati i svoj treći koncert na Koševu.

Podsjetimo, za dio obožavatelja Dine Merlina prvi koncert se pretvorio u razočaranje nakon što s važećim ulaznicama za parter u petak nisu uspjeli ući na stadion Koševo. Organizatori su se u subotu službeno oglasili te se ispričali se publici i demantirali glasine o višku prodanih karata.

2.8.2026.
8:44
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Dino MerlinKoncertKosevo
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