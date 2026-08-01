Na ovim mjestima na Jarunu ne bi se trebali kupati: Ukinut im je status službenih kupališta

Veliko jezero i Otok Trešnjevka na zagrebačkom Jarunu više nemaju status službenih kupališta. Odluka znači da se na tim lokacijama više ne provode mjere i uvjeti propisani za organizirana kupališta, pa se građanima preporučuje da koriste uređene i službeno označene zone za kupanje.

Prema odluci Grada Zagreba za sezonu 2026., status službenog kupališta na Jarunu zadržali su samo Malo jezero i Otok veslača. Također, spasilačka služba djeluje samo na ta dva preostala službena kupališta.

Rekreacijsko-sportski centar Jarun prostire se na 240 hektara od čega 30% otpada na vodene površine. Čine ga regatna staza duga 2250 m i dva jezera, Veliko i Malo, te šest otoka: Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka, Otok veslača, Otok hrvatske mladeži, Otok divljine i Otok ljubavi.