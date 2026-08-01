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Lijepe Osječanke užarile ulice grada ovim kombinacijama: Koji su vaši favoriti?

Lijepe Osječanke užarile ulice grada ovim kombinacijama: Koji su vaši favoriti?
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Srpanj u Osijeku donio je pregršt sunčanih dana, ali i inspirativnih ljetnih modnih izdanja. Od ležernih kombinacija za gradske šetnje do upečatljivih outfita za večernje izlaske, Osječanke su i ovoga mjeseca pokazale kreativnost, stil i dobar osjećaj za trendove. U galeriji portala SiB.hr i fotografa Ivice Benića izdvajamo najbolje modne kombinacije protekla dva mjeseca koje su privukle pažnju.

1.8.2026.
14:51
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
OsijekOsječankaModna KombinacijašpicaLjeto
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