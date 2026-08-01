Lijepe Osječanke užarile ulice grada ovim kombinacijama: Koji su vaši favoriti?

Srpanj u Osijeku donio je pregršt sunčanih dana, ali i inspirativnih ljetnih modnih izdanja. Od ležernih kombinacija za gradske šetnje do upečatljivih outfita za večernje izlaske, Osječanke su i ovoga mjeseca pokazale kreativnost, stil i dobar osjećaj za trendove. U galeriji portala SiB.hr i fotografa Ivice Benića izdvajamo najbolje modne kombinacije protekla dva mjeseca koje su privukle pažnju.