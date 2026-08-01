Shvatili smo zašto Hrvati kupuju ovaj obiteljski SUV: Cijena mu je samo dodatni plus

Kada smo prvi put ugledali BYD Sealion 5, djelovao je kao još jedan kineski SUV koji će se teško izdvojiti iz sve brojnije konkurencije. No, već nakon nekoliko dana za upravljačem postalo je jasno zašto je postao jedan od najtraženijih plug-in hibrida na hrvatskom tržištu.

Najveći adut nije samo vrlo konkurentna cijena, već osjećaj kvalitete. Kabina je čvrsto sastavljena, materijali su iznad očekivanja za ovaj cjenovni razred, a fizičke tipke za klimu i najvažnije funkcije olakšavaju svakodnevno korištenje. Rotirajući 12,8-inčni zaslon i digitalni instrumenti daju moderan dojam, dok prostranost posebno impresionira. Mjesta ima dovoljno i za visoke putnike, a prtljažnik od 463 litre bez problema zadovoljava potrebe obitelji.

Sealion 5 pokreće BYD-ov DM-i plug-in hibridni sustav ukupne snage 212 KS. Za razliku od većine konkurenata, kotače gotovo uvijek pokreće elektromotor, dok 1,5-litreni benzinski motor uglavnom služi kao generator. Zbog toga automobil u svakodnevnoj vožnji ostavlja dojam električnog vozila – tih je, uglađen i vrlo ugodan.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela BYD Sealion 5 DM-i <<<

Prije svega - udoban obiteljski SUV

Osnovna verzija Comfort omogućuje do 62 kilometra vožnje na struju, dok testirani Design s većom baterijom može prijeći do 86 kilometara prema WLTP-u, odnosno čak 131 kilometar u gradu. Uz spremnik goriva od 52 litre ukupni doseg prelazi 1000 kilometara.

Tijekom testa potrošnja se kretala od vrlo dobrih 4,3 l/100 km uz redovito punjenje baterije do nešto više od 8,5 l/100 km na autocesti s ispražnjenom baterijom.

Na cesti je Sealion 5 prije svega udoban obiteljski SUV. Ovjes odlično upija neravnine, zvučna izolacija je na visokoj razini, a položaj sjedenja pruža odličnu preglednost. Nije sportski automobil i u zavojima se osjeti njegova masa, ali upravo je udobnost njegov najveći adut.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela BYD Sealion 5 DM-i <<<

Ne čudi što ga ima sve više na hrvatskim cestama

Najveći minus je punjenje. Sealion 5 podržava samo AC punjenje do 3,3 kW i nema brzo DC punjenje. Vlasnicima kuća koji automobil pune preko noći to neće predstavljati problem, ali oni koji ovise o javnim punionicama mogli bi ostati razočarani.

Početna cijena iznosi 28.990 eura, dok testirani Design stoji 32.990 eura. BYD Sealion 5 nije automobil koji kupujete zbog emocija ili sportskih performansi, već zbog odličnog omjera cijene, opreme, prostora i učinkovitosti. Upravo zato ne čudi što ga sve češće viđamo na hrvatskim cestama.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje modela BYD Sealion 5 DM-i <<<