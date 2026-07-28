Ovaj SUV je plug-in hibrid, a Hrvati ga obožavaju: Otkrili smo njegovu tajnu

Priznajem, prvi susret nije bio sudbonosan. Kada sam prvi put ugledao BYD Sealion 5, pomislio sam: "Evo ga, još jedan generički kineski SUV". U masi sličnih vozila koja pristižu na europsko tržište, činio mi se pomalo uzak za svoju dužinu i visinu, kao da su ga dizajneri razvukli u Photoshopu bez da su zaključali omjer stranica.

No, moram odmah reći - prevario sam se. Nakon tjedan dana druženja s ovim "morskim lavom", postalo mi je savršeno jasno zašto su Hrvati, inače tradicionalno vjerni provjerenim europskim markama, naprosto poludjeli za ovim plug-in hibridom.

Nije stvar samo u cijeni, iako je ona brutalno konkurentna. Postoji tu nešto dublje, gotovo opipljivo, što ga čini neodoljivim za pragmatičnog kupca.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

VW na kineski način?

Ključ privlačnosti leži u onome što se događa kada zatvorite vrata za sobom. Unutrašnjost je iznenađujuće robusna, čvrsta i, usuđujem se reći, ima onaj neki "VW-ovski" šmek. Materijali su kvalitetni za ovaj cjenovni razred, završna obrada je pedantna, ništa ne škripi, ništa se ne klima. Upravo taj osjećaj solidnosti, koji često nedostaje konkurentima iz iste zemlje, snažno odjekuje kod kupaca naviklih na njemačku inženjersku logiku.

Dizajn kokpita, inspiriran oblicima iz prirode, djeluje smirujuće i prostrano. Ispred vozača je digitalni zaslon od 8,8 inča s ključnim informacijama, dok središnjim dijelom dominira prepoznatljivi BYD-jev rotirajući zaslon od 12,8 inča. Pohvalno je što su zadržali i fizičke tipke za najvažnije funkcije poput klime, načina vožnje i glasnoće, što je u današnje digitalno doba pravo malo čudo.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Ipak, nije sve savršeno. Ogromna lajsna od sjajne, piano plastike koja se proteže središnjom konzolom kao da je stvorena za skupljanje prašine i otisaka prstiju. Također, nedostatak head-up zaslona je mali minus, no s obzirom na cijenu, to je oprostivo. Ono gdje Sealion 5 apsolutno briljira jest prostranost.

Sprijeda ima mjesta napretek, a straga se komotno mogu smjestiti i odrasle osobe visoke dva metra, zahvaljujući izdašnom prostoru za koljena i potpuno ravnoj podnici koja olakšava život putniku u sredini. Položaj sjedenja je izrazito visok, jedan od najviših koje smo iskusili u zadnje vrijeme, što pruža osjećaj sigurnosti i odličnu preglednost. Prtljažnik od 463 litre je solidan i pravilnog oblika, a preklapanjem stražnje klupe (u omjeru 60:40) raste na upotrebljivih 1410 litara.

Foto: Bojan Terglav

Dva srca junačka: struja vodi glavnu riječ

Ono što Sealion 5 čini tehnički fascinantnim jest njegov pogonski sklop. Naziv "DM-i" označava "Dual Mode Intelligent" hibridni sustav, no njegova filozofija rada potpuno je suprotna većini klasičnih plug-in hibrida. Ovdje električni motor ima glavnu ulogu i gotovo uvijek pokreće kotače. Moderni 1,5-litreni benzinski motor Xiaoyun, s iznimnom termalnom učinkovitošću od 43 posto, primarno služi kao generator koji proizvodi struju za punjenje baterije. Uključuje se izravno u pogon samo pri većim brzinama na autocesti ili kada je potrebna maksimalna snaga.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Rezultat je vožnja koja je u 90 posto situacija identična vožnji čistog električnog automobila - tiha, uglađena i s trenutnim odzivom na papučicu gasa. Ukupna snaga sustava iznosi 212 konjskih snaga, što je i više nego dovoljno za obiteljski SUV.

Kupcima se nude dvije verzije. Osnovni model "Comfort" dolazi s baterijom kapaciteta 12,96 kWh, što je prema WLTP standardu dovoljno za do 62 kilometra vožnje isključivo na struju. To će mnogima pokriti dnevne migracije bez potrošene kapi benzina. Naš testirani, bogatije opremljeni model "Design" ima veću bateriju od 18,3 kWh, koja mu električni doseg podiže na impresivnih 86 kilometara u kombiniranom ciklusu, odnosno do 131 kilometar u gradskoj vožnji. Kada se tome doda i spremnik goriva od 52 litre, ukupni doseg premašuje 1000 kilometara, čime se eliminira svaka anksioznost oko dometa. Baterija je, naravno, poznata BYD-jeva "Blade" baterija (LFP kemije), poznata po svojoj sigurnosti i dugovječnosti.

Nama se potrošnja kretala od 4,3 litre na 100 kilometara (najniža zabilježena potrošnja, većinom vožnja na struju), pa sve do iznad 8,5 litara (vožnja autocestom s praznom baterijom).

Vožnja bez drame

Na cesti, Sealion 5 je nepretenciozan automobil. Ne glumi da je nešto što nije. Ono što vidite, to i dobijete: veliki, udoban obiteljski SUV koji će vas sigurno i komotno prevesti od točke A do točke B. Unatoč kombiniranoj snazi i električnom startu, osjeća se da je nešto tromiji, što je i za očekivati od vozila teškog gotovo dvije tone. Ovjes je jasno podešen za udobnost, dobro upija neravnine, a zvučna izolacija je na razini klase.

Foto: Bojan Terglav

U zavojima se naginje, a upravljač je lagan i ne pruža previše povratnih informacija, no sve ostaje u sigurnim granicama. Ovo nije automobil za jurnjavu zavojitim cestama, već za opušteno krstarenje. Postojanje tri načina vožnje (ECO, NORMAL i SPORT) čini se gotovo suvišnim jer su razlike među njima minimalne.

Ipak, Sealion 5 ima jednu veliku manu, svoju Ahilovu petu - punjenje. Podržava isključivo izmjenično (AC) punjenje i to maksimalnom snagom od tek 3,3 kW. Nema mogućnosti brzog DC punjenja. To znači da će punjenje veće baterije od 18,3 kWh na kućnoj utičnici potrajati cijelu noć, a na javnom AC punjaču oko šest sati. Ako živite u kući i automobil možete ostaviti na punjaču preko noći, ovo nije problem. Štoviše, punit ćete ga po jeftinijoj tarifi i drastično smanjiti troškove vožnje. No, ako ovisite o javnim punionicama, sporost punjenja može postati frustrirajuća. Šteta, jer da ima opciju barem 7,4 kW ili 11 kW punjenja, bio bi gotovo savršen paket.

Foto: Bojan Terglav

Digitalni anđeo čuvar koji vas dovodi do ludila

Moderni automobili prepuni su tehnologije, a Sealion 5 nije iznimka. No, ovdje je tehnologija mač s dvije oštrice. S jedne strane, tu je odličan infotainment sustav s bežičnim Apple CarPlay i Android Auto povezivanjem, glasovnim naredbama "Hi BYD" i čak Vehicle-to-Load (V2L) funkcijom koja vam omogućuje da automobil koristite kao pokretnu bateriju za napajanje vanjskih uređaja. S druge strane, sustavi za pomoć vozaču (ADAS) su toliko napadni i preosjetljivi da graniče s iritantnim.

Foto: Bojan Terglav

Posebno se ističe sustav za nadzor vozača (DMS), mala kamera koja prati vaše lice. Dovoljan je jedan pogled u stranu, na suvozača ili na središnji zaslon koji traje dulje od sekunde, i automobil vas odmah bombardira zvučnim i vizualnim upozorenjima da "obratite pažnju na vožnju". Slično je i s upozorenjem za napuštanje trake i prepoznavanjem prometnih znakova. Srećom, ovi se sustavi mogu isključiti, ali problem je što to morate činiti svaki put kada ponovno pokrenete automobil. To je propust koji se, nadamo se, može riješiti budućim ažuriranjem softvera.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Na kraju, tajna uspjeha BYD Sealiona 5 nije u nekoj revolucionarnoj inovaciji, već u inteligentnom spajanju poznatih svjetova. On nudi osjećaj solidnosti i prostranosti na koji smo navikli kod europskih marki, kombinira ga s uglađenom i ultra-efikasnom vožnjom na struju za svakodnevne potrebe te sve to pakira po cijeni koja je dosad bila nezamisliva za ovako opremljen plug-in hibrid.

Testirani model "Design" s popustom stoji 32.990 eura, dok osnovna, ali i dalje bogato opremljena verzija "Comfort" kreće od 28.990 eura. To je racionalna, a ne emocionalna kupnja. Ako tražite uzbuđenje u vožnji i odvažan dizajn, zaobiđite ga. Ali ako tražite najbolju moguću vrijednost za novac na tržištu obiteljskih hibrida, 'morski lav' je trenutno kralj džungle.