Čistio stare ladice nakon smrti roditelja, ono što je pronašao donijelo mu je pravo bogatstvo

Talijan Fabio Minetti naučio je koliko je važno s vremena na vrijeme zaviriti u stare ladice i pregledati papire koji godinama skupljaju prašinu na tavanu ili u podrumu. Njemu se takav potez itekako isplatio pa mu se smiješi neočekivanih 110.000 eura.

Talijanski mediji raspisali su se o neobičnom slučaju zabilježenom u gradiću San Giorgio Canaveseu, gdje je muškarac u ožujku 2022. pregledavao pohranjene papire u kući roditelja i na dnu ladice pronašao stare bankovne knjižice iz 1970-ih.

Dokumenti su pripadali njegovom pokojnom ocu Luigiju i pokojnoj majci Bernardine. Knjižice su bile otvorene u tadašnjoj poslovnici San Giorgio Canaveseu. Na njima je bilo više od pet milijuna tadašnjih talijanskih lira, što je bio velik iznos za to vrijeme.

Vremenom su knjižice pale u zaborav dok na njih nije naišao sin Fabio nakon smrti oca koji je preminuo u rujnu 2020. godine. Dok je sortirao papire koji su ostali iza njegovih roditelja, izronila su dva dokumenta iz prošlosti na kojima je bila pohranjena ušteđevina koja se nakupljala desetljećima.

Lijepi iznos

Fabija je zanimalo može li doći do tog novca kao nasljednik. Obratio se udruzi Giustitalia za zaštitu potrošača u Rimu, koja se također brine o povratu iznosa povezanih sa starim štednjama.

Oni su mu pomogli da dokaže kako kao nasljednik može dobiti spomenuti iznos u dokumentima, ali ne samo to - već u preračunatom iznosu i s obračunatim kamatama te promijenjenom vrijednošću kroz godine.

Postupak je završio u njegovu korist pa mu banka mora isplatiti 110.000 eura.

Konačan iznos je puno veći od iznosa koji je samo pretvoren iz lira u eura.

Osim lijepog novčanog iznosa, ove knjižice za Fabia predstavljaju opipljiv zapis roditeljske žrtve i ušteđevine, a njihovo otkriće omogućile mu je rekonstrukciju dijela obiteljske imovine koja se činila izgubljenom.

Iz zaboravljenih dokumenata pokrenut je postupak priznavanja prava nasljedstva i povrata iznosa koji ranije nisu isplaćeni.