Aniti je dug prema banci narastao za tri puta: 'Ljudi moji, u kojoj zemlji to postoji?'

'NEPRAVEDNO ODUZETO' /

Udruga Franak najavila je nastavak pravne borbe nakon što je Vrhovni sud odlučio da potrošači nemaju pravo na puno obeštećenje zbog preplaćenih rata kredita u švicarskim francima. Odluka je izazvala nezadovoljstvo dijela građana i novi politički sukob.

Vrhovni sud odlučio je da potrošači od banaka imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije. U Udruzi Franak tvrde da će mnogi zbog toga dobiti tek dio iznosa koji smatraju da im pripada.

"Na Ustavnom sudu već se nalazi niz ustavnih tužbi po konvertiranim kreditima i očekujem da će prve odluke biti donesene do kraja godine", rekao je Goran Aleksić iz Udruge Franak.

Jedna od njih je i Anita Huzjan iz Jagodnog, koja je 2005. godine podignula stambeni kredit od 216 tisuća švicarskih franaka, odnosno oko 138 tisuća eura. Ubrzo nakon toga tečaj švicarskog franka počeo je snažno rasti, a njezin dug banci, kako kaže, gotovo se utrostručio. Zbog toga je razočarana odlukom Vrhovnog suda jer smatra da njome neće biti u potpunosti obeštećena.

'Kredit od 138 tisuća eura danas je narastao na 345 tisuća. Ljudi moji, u kojoj zemlji postoji kredit za takvu kuću? Nisam kupila vilu u Monaku ili nešto slično. Želim samo da mi se vrati ono što mi je nepravedno oduzeto', rekla je Anita Huzjan iz Jagodnog.

Banke: 'Konverzija je konačno rješenje'

Iz Hrvatske udruge banaka poručuju da su građani obeštećeni konverzijom te upozoravaju da stvaranje dojma kako su novi sudski postupci unaprijed dobiveni može građane izložiti dodatnim troškovima i godinama neizvjesnosti.

Oporba kritizira odluku Vrhovnog suda, dok iz Vlade poručuju da poštuju neovisnost sudbene vlasti.

Kredite u švicarskim francima uzelo je oko 125 tisuća građana. Njih 55 tisuća odlučilo se za konverziju u eure, a oko 30 tisuća tužilo je banke smatrajući da nisu u potpunosti obeštećeni.

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