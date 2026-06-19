Detalji drame u Bruxellesu: Iza leđa članicama stupili u kontakt s Rusima

NAPETA NOĆ /

Napeto je sinoć bilo u Briselu na sastanku Europskog vijeća! Zemlje su se podijelile nakon što je javnost doznala da su suradnici predsjednika Vijeća Antonia Coste stupili u kontakt s Moskvom iza leđa država članica!

Izvori sa sastanaka kažu da Costa nikada do sada nije dobio tako oštre kritike.

Na marginama sastanaka nakratko je izbjegao kamere s Emmanuelom Macronom, no njihov je razgovor kasnije ipak zabilježen. Već poslijepodne Costa je stao pred novinare i pokušao objasniti svoj potez, odbacujući tvrdnje da se radi o ponudi posredovanja.

"Ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka, nego moramo biti u mogućnosti izravno prenijeti Rusiji vlastite poruke", rekao je Costa.

Da Costa radi zemljama iza leđa znala je Ursula Von der Layen. Dio vlada smatra da je poziv otišao u krivo vrijeme - jer Rusija gubi rat.

U međuvremenu, Moskva Europu ignorira i izravnim razgovorima s SAD-om i to prema ranijim dogovorima koji su im išli na ruklu. Iako je sada situacija na terenu okrenula na štetu Rusije i u korist Ukrajine.

Detalje drame iz Bruxellesa pogledajte u prilogu.