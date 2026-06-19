Jakov Jozinović otkrio recept uspjeha uoči koncerta u Areni: 'U jedno sam siguran'

Jakov Jozinović, jedan od trenutačno najpopularnijih i najtraženijih domaćih glazbenika, večeras će prvi put zapjevati u zagrebačkoj Areni.

I to čak dvije večeri zaredom. Zbog velikog interesa publike otvoren je i drugi koncert, pa će Jozinović pred rasprodanom Arenom nastupiti i večeras i sutra.

Koncerti su dio njegove turneje "Ja za čuda letim", a nastupi u Areni Zagreb, kako je i sam rekao, predstavljaju ostvarenje njegova dugogodišnjeg sna.

Najvjerniji obožavatelji već su stigli pred Arenu i s nestrpljenjem čekaju početak glazbenog spektakla u rasprodanoj dvorani.

"Imam kupljene ulaznice za još pet njegovih unaprijed zakazanih koncerata. Ovaj će ipak biti malo drugačiji jer izvodi svoje pjesme, pa se veselim i tome. Cijeli tjedan pjevam njegove pjesme i jedva čekam koncert", kaže Laura Pečanac iz Slovenije.

"Nekako se probio na scenu i stvarno jako lijepo pjeva. Nastupao je na brojnim koncertima kao gost, a njegove su pjesme zaista odlične. Posebno mi se sviđa novi album, odnosno pjesme s njega, koje su prekrasne", komentirala je Petra Jurina iz Vrbovca.

'Večeras me čeka 20 tisuća ljudi'

RTL-ova novinarka Maja Oštro Flis razgovarala je s Jakovom Jozinovićem uoči njegova večerašnjeg koncerta u Areni Zagreb.

Večeras vas čeka prvi koncert u Areni Zagreb, sutra i drugi. Posljednji put kada smo razgovarali bilo je to u Tvornici kulture, pred oko dvije tisuće ljudi. Danas vas očekuje više od 30 tisuća obožavatelja. Kakvi su osjećaji? Koliko ste emotivni?

Ne znam što bih rekao. Ovo je nevjerojatan osjećaj koji trenutno proživljavam. Dobro ste rekli, posljednji put kad smo se vidjeli bila je Tvornica i tada smo najavili Arenu Zagreb. Da mi je tada netko rekao da ću održati dvije Arene, a kamoli da će obje biti rasprodane, ne bih vjerovao. Večeras me čeka 20 tisuća ljudi, a jedva čekam i sutrašnji koncert.

Što ste pripremili publici? Kako je zamišljen koncert? Vidimo da je pozornica u središtu Arene. Hoće li biti i gostiju? Možete li otkriti barem jedno ime?

Ne možemo, to će morati pričekati dok ne izađu na pozornicu. Što se tiče samog koncerta, bit će drugačiji. Već šest mjeseci sam na turneji i prošli smo gotovo sve države Balkana, ali Arena Zagreb mi je najvažnija i najviše mi znači. Zato smo osmislili drugačiji koncept od svih dosadašnjih koncerata, a publika će to večeras i vidjeti.

Prije tjedan dana objavio sam novi album pa će biti posebno to što ću ga prvi put izvesti uživo.

Djelujete jako uzbuđeno.

Jesam. Za ovo živim, za ovo dišem i za ovo mi srce najjače kuca posljednjih šest mjeseci, ali zapravo i cijeli život. Kada nešto sanjaš cijeli život i taj trenutak napokon dođe, onda se samo prepustiš i uživaš. Bože, hvala ti.

Imate tek 20 godina. Počeli ste pjevati po kafićima, zatim su došle veće dvorane, Tvornica, deset rasprodanih koncerata u beogradskom Sava centru, dvorane u Ljubljani i Hrvatskoj, a sada i dvije Arene Zagreb. Kako ste uspjeli? Što vas izdvaja od drugih mladih pjevača koji također imaju talent i dobar glas?

To je najbolje pitati publiku. Nikada nisam htio tražiti odgovor na pitanje što mene izdvaja od drugih jer se osjećam jednako kao i svi ostali. Ono što sigurno znam jest da od prvog dana nisam odustajao. Vjerovao sam da će se jednog dana ostvariti sve ono što želim, ako dovoljno čvrsto vjerujem u to. Možda je upravo to razlika, ali mislim da svatko može tako razmišljati.

Koji su vam planovi za budućnost? Priželjkujete li možda Eurosong?

Volio bih da Hrvatska napokon pobijedi na Eurosongu i da ja budem taj koji će to ostvariti. Ali iskreno, cijela ova godina za mene je jedan veliki Eurosong i svaki koncert doživljavam kao svoju pobjedu. Zato zasad ne želim kvariti taj osjećaj.

Koji je onda vaš plan?

Samo daj Bože zdravlja, a sve ostalo će doći na svoje. Ništa od ovoga nije se moglo isplanirati. Naravno da sam ovo priželjkivao, ali ovakve se stvari ne mogu planirati ni pripremiti.

Majo Oštro Flis otkrila je na kraju razgovora da je jedan od gostiju na večerašnjem koncertu Matija Cvek.