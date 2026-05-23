Bosanskohercegovačka pjevačica o Jakovu Jozinoviću: 'Osjetili smo posebnu energiju tijekom probe'

Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović (24) i hrvatski pjevač Jakov Jozinović (20) izazvali su pravu euforiju emotivnim nastupom na njegovom koncertu u Sava Centru prošloga mjeseca, a snimka njihovog zajedničkog izvođenja ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama. Publika je bila oduševljena atmosferom i energijom koju su prenijeli s pozornice, a posebno su se istaknuli njihovi usklađeni glasovi i snažna emocija tijekom nastupa.

Džejla nije skrivala koliko ju je cijelo iskustvo dirnulo pa je otvoreno progovorila o dojmovima nakon koncerta, prenosi Kurir.

“Osjetili smo tu posebnu energiju još tijekom probe. Bilo nam je stvarno lijepo i prije nego što je sve postalo viralno. Mislim da je upravo ta emocija među nama na kraju dotaknula i publiku”, rekla je pjevačica.

Posebno je iznenadila priznanjem da je, unatoč tome što inače ne voli gledati svoje nastupe i intervjue, ovaj video pogledala više puta.

“Ja sam osoba koja nikad ne pregledava svoje nastupe ni intervjue, ali ovaj video sam zaljubljeno pogledala deset puta”, priznala je kroz smijeh. “Jako je karizmatičan i ima prekrasnu energiju. Ne trebaš imati puno pjesama da bi ostavio dojam i napravio uspjeh”, poručila je Džejla.

Za kolegu Jakova imala je samo riječi hvale. Poznato je da su dvoje glazbenika prijatelji otprije. Džejla Ramović pružila mu je podrškui kada se našao na udaru kritika zato što puni dvorane izvodeći većinom tuđe pjesme.

"Ja ne znam čemu tolika analiza tog dečka. Zašto? Zašto se to radi i zašto nas je briga uopće kako je on došao do ovoga do čega je došao? Je l' on veliku masu čini sretnom? Da. Je l' on ispunjava mnoga srca? Da. Let him be", rekla je za TV E.