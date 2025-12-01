Pjevačicu koju Hrvati obožavaju priveli na nastupu, ona se sad oglasila: 'Žao mi je'

Pjevačica i nekadašnja pobjednica Zvezda Granda, Džejla Ramović (23), privremeno je zadržana u Sjevernoj Makedoniji tijekom akcijske kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija navodno utvrdila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole, piše Kurir.rs.

Kontrola je izvedena u noći između 29. i 30. studenog u okviru pojačane akcije policije u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid. Policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekt u kojem je nastupala Džejla.

Kako je priopćila policija, u objektu su zatečeni Džejla Ramović (23) i članovi njezinog benda – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Navodno su nastupali bez radnih dozvola, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o strancima. Predmet je prijavljen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv izvođača podnesena je prekršajna prijava.

Džejla Ramović se oglasila: “Svi dokumenti su bili uredni”

Kako piše spomenuti medij, pjevačica se oglasila nakon nemilog događaja pojasnivši što se točno dogodilo u Sjevernoj Makedoniji.

„Želim naglasiti da su s moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju. Organizator nas je uvjerio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu s ugovorom koji imamo.

Usprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna. Žao mi je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla utjecati, niti je krivica na strani mog tima i mene! Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vraćam. Tako će biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju”, poručila je Ramović.

