Daniela Trbović rijetko pokazuje sestru, a njihovo zajedničko pojavljivanje ukralo je sve poglede

Premijera predstave 'Vještice iz Salema', koju u Zagrebačkom kazalištu mladih potpisuje redatelj Oliver Frljić, sinoć je okupila brojna poznata lica domaće kulturne i javne scene. Među uzvanicima posebnu pažnju privukla je dugogodišnja televizijska voditeljica Daniela Trbović (62) koja je na premijeru stigla u društvu svoje četiri godine mlađe sestre Nataše.

I dok je Daniela već desetljećima jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj, njezina sestra rijetko se pojavljuje u javnosti pa je njihov zajednički dolazak izazvao velik interes okupljenih. Sestre su se pojavile u modno usklađenim kombinacijama, a brojni su komentirali njihovu nevjerojatnu sličnost i mladolik izgled zbog kojeg su mnogi zaključili kako izgledaju gotovo identično.

Uz njih, premijeru su svojim dolaskom podržali i brojni drugi poznati uzvanici među kojima su bile glumica Ksenija Marinković (60), ravnateljica Zagrebačko kazalište mladih Nevena Abramović Milković, kao i glazbenik Damir Martinović Mrle (64) te brojna druga lica iz kulturnog i javnog života.

