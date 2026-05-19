Ruši rekorde i puni dvorane diljem regije, ali skromno priznaje: 'Sve mi je još pomalo nestvarno'

U vremenu kada se glazbena scena mijenja iz dana u dan, rijetki su mladi izvođači koji uspiju gotovo preko noći privući pažnju publike – a još rjeđi oni koji tu pažnju uspiju zadržati autentičnošću, emocijom i talentom.

Upravo je takav slučaj s mladim glazbenikom iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, koji sa samo 21 godinom bilježi uspjehe o kojima mnogi sanjaju godinama. Publiku je osvojio obradama bezvremenskih hitova domaćih glazbenih velikana, dok je vlastitim pjesmama „Polje ruža” i „Ja volim” dodatno potvrdio da nije riječ o prolaznom internetskom fenomenu, već o izvođaču pred kojim je ozbiljna karijera.

Njegova regionalna turneja „Ja za čuda letim” posljednjih mjeseci puni dvorane do posljednjeg mjesta, a proljeće je obilježilo čak deset rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru. No mladi Vinkovčanin tu ne staje – za 24. listopada zakazao je dosad najveći samostalni koncert u karijeri, u Beogradskoj areni, a ulaznice su planule u rekordnom roku, potvrđujući da interes publike za njegov rad ne jenjava.

'Sretan sam i zahvalan'

Iako iza sebe već ima niz impresivnih uspjeha i rekorda na regionalnoj glazbenoj sceni, Jakov u intervjuu za Story priznaje kako mu je velik dio onoga što proživljava još uvijek teško potpuno pojmiti. Unatoč velikoj popularnosti i rasprodanim dvoranama, kaže da se trudi ostati čvrsto na zemlji.

„Iskreno, još mi je sve pomalo nestvarno. Sretan sam i zahvalan što ljudi prepoznaju emociju i iskrenost u onome što radim. Trudim se ništa ne uzimati zdravo za gotovo”, priznaje mladi glazbenik.

Dodaje kako uspjehe najradije dijeli s ljudima koji su uz njega od samih početaka, iako za velika slavlja često nema mnogo vremena.

„Uspjehe najviše slavim s ljudima koji su bili uz mene od početka, ali često i nemamo vremena za neko veliko slavlje jer odmah idemo dalje, na novi koncert”, kaže.

Koliko god tempo bio intenzivan, tek nakon nastupa uspije zastati i osvijestiti što se zapravo događa. Posebno emotivnim opisuje trenutke kada vidi prepune dvorane i publiku koja s njim pjeva svaku riječ pjesama.

„Ponekad tek kad ostanem sam nakon koncerta shvatim što se događa. Kad vidiš pune dvorane i ljude koji pjevaju svaku riječ s tobom, to je stvarno poseban osjećaj”, govori Jakov o atmosferi na regionalnoj turneji „Ja za čuda letim”, za koju priznaje da mu je promijenila život.

„Vjerujem da ću tek kasnije postati potpuno svjestan svega”, dodaje.

Energiju prvenstveno crpi iz publike

Iako ne voli planirati predaleko unaprijed jer je glazbena industrija nepredvidiva, jasno zna u kojem smjeru želi ići.

„Volio bih i za nekoliko godina stvarati glazbu koja ostaje ljudima. Volio bih rasti kao izvođač i autor”, otkriva.

U rasporedu koji ga svakodnevno vodi između najvećih gradova regije, priznaje da energiju prvenstveno crpi iz publike. Bez obzira na umor i sate provedene na putu, izlazak na pozornicu za njega mijenja sve.

„Koliko god bio umoran, kad izađem na pozornicu, sve nekako nestane”, kaže, ističući kako mu ogromnu podršku pružaju obitelj, prijatelji i tim ljudi koji je stalno uz njega na putu.

