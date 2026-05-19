Luka Vušković igrač sezone HSV-a: 'Naš hrvatski bedem i apsolutni revolucionar'
'Čestitamo na naslovu i ovoj izvanrednoj sezonskoj izvedbi, Luka!', napisali su iz HSV-a
Luka Vušković odigrao je fenomenalnu sezonu u dresu HSV-a. Mladi je Splićanin zaludio klub i njegove navijače, a oduševio je i cijelu Bundesligu pa i šire.
Kroz cijelu sezonu dobivao je razne nagrade mjeseca, a sada je kao šlag na tortu proglašen za najboljeg igrača HSV-a ove sezone!
"Igrač sezone 2025./26. je naš hrvatski obrambeni bedem s talentom za postizanje golova i apsolutno revolucionarna osoba - Luka Vušković. Potpuno zasluženo!", napisali su iz HSV-a uz emotikon hrvatske zastave i stisnutih mišića te dodali:
"Čestitamo na naslovu i ovoj izvanrednoj sezonskoj izvedbi, Luka!"
Luka je sezonu u HSV-u proveo na posudbi iz Tottenhama, a još uvijek nije poznato gdje će točno igrati sljedeće sezone. Puno toga ovisi i o tome hoće li Tottenham ostati u ligi ili ispasti u Championship, a sam Luka je u nekoliko navrata naglasio kako bi jako volio ostati u HSV-u i odigrati sezonu s bratom Mariom kojem istječe suspenzija. Konačna odluka past će najvjerojatnije po završetku Svjetskog prvenstva.