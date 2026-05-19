FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO, MAJSTORE! /

Luka Vušković igrač sezone HSV-a: 'Naš hrvatski bedem i apsolutni revolucionar'

Luka Vušković igrač sezone HSV-a: 'Naš hrvatski bedem i apsolutni revolucionar'
×
Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP/Profimedia

'Čestitamo na naslovu i ovoj izvanrednoj sezonskoj izvedbi, Luka!', napisali su iz HSV-a

19.5.2026.
18:55
Sportski.net
Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Luka Vušković odigrao je fenomenalnu sezonu u dresu HSV-a. Mladi je Splićanin zaludio klub i njegove navijače, a oduševio je i cijelu Bundesligu pa i šire. 

Kroz cijelu sezonu dobivao je razne nagrade mjeseca, a sada je kao šlag na tortu proglašen za najboljeg igrača HSV-a ove sezone! 

"Igrač sezone 2025./26. je naš hrvatski obrambeni bedem s talentom za postizanje golova i apsolutno revolucionarna osoba - Luka Vušković. Potpuno zasluženo!", napisali su iz HSV-a uz emotikon hrvatske zastave i stisnutih mišića te dodali: 

"Čestitamo na naslovu i ovoj izvanrednoj sezonskoj izvedbi, Luka!"

Luka je sezonu u HSV-u proveo na posudbi iz Tottenhama, a još uvijek nije poznato gdje će točno igrati sljedeće sezone. Puno toga ovisi i o tome hoće li Tottenham ostati u ligi ili ispasti u Championship, a sam Luka je u nekoliko navrata naglasio kako bi jako volio ostati u HSV-u i odigrati sezonu s bratom Mariom kojem istječe suspenzija. Konačna odluka past će najvjerojatnije po završetku Svjetskog prvenstva. 

Luka VuškovićHsvIgrač Sezone
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike