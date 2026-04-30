FIFA se na službenim stranicama naklonila Luki Vuškoviću: Evo što su napisali

Luka Vušković 'zapeo' je za oko cijelom svijetu, a iako je trenutno van terena jer se oporavlja od ozljede, dobio je novi naklon od krovne svjetske nogometne organizacije.

"Kako se bliži SP 2026, hrvatski navijači trljaju ruke od oduševljenja zbog pojave Luke Vuškovića. Ovaj 19-godišnji stoper, trenutno u Hamburgu, brzo se razvio od obećavajućeg igrača do pravog igrača i sada je jedan od najtraženijih mladih igrača u Europi", napisala je FIFA u velikom članku o mladom Splićaninu na svojim službenim stranicama.

"Luka izvrsno igra u Hamburgu i cijela Europa je impresionirana. Mogao bi biti oslonac u srcu naše obrane sljedećih deset do petnaest godina", iznosde citat Zlatka Dalića.

Bivši napadač Vatrenih i Hamburga Mladen Petrić vidi sličnosti s još jednim elegantnim hrvatskim stoperom.

"Podsjeća me na mladog Joška Gvardiola. Vušković bi mogao biti sljedeća superzvijezda naše zemlje."

"Vušković je svoju karijeru započeo u Hajduku Split prije nego što je stekao vrijedno međunarodno iskustvo na posudbi u poljskom Radomiaku Radomu i belgijskom Westerlu. U potonjem je postigao sedam golova u 28 ligaških utakmica tijekom sezone 2024.-25. - impresivan povratak za braniča", piše FIFA u tekstu.

"Unatoč interesu nekoliko europskih klubova, Vušković se odlučio pridružiti Hamburgu, dijelom iz osobnih razloga jer je i njegov brat upisan u njemački klub. Ovo nije bio prvi put da je Luka krenuo stopama svog starijeg brata: obojica su stoperi, obojica su prošli kroz Hajdukovu akademiju i obojica su predstavljali Hrvatsku u mlađim kategorijama. To je također značilo da su očekivanja bila visoka - a mlađi Vušković ih je nadmašio."

Snažan i inteligentan

"Smiren s loptom, dominantan u utakmicama 1 na 1, snažan u zraku i taktički inteligentan, postao je srce hamburške postave. Za igrača njegovih godina, njegova dosljednost i smirenost su izvanredni."

Trener HSV-a, Merlin Polzin istaknuo je profesionalnost čudesnog klinca:

"Ima nevjerojatan talent, ali ono što me još više impresionira je njegova radna etika. Kad stignem vrlo rano ujutro, često je već tamo u teretani."

"Statistički, Vušković se ubraja među istaknute obrambene igrače Bundeslige, ističući se u uspješnim dvobojima, presretanjima i zračnim bitkama. S pet golova ove sezone, on je također među najplodnijim stoperima u pet najboljih europskih liga. Njegov zapanjujući pogodak u Nordderbyju protiv Werdera iz Bremena proglašen je golom Bundeslige godine 2025., dok je već četiri puta osvojio nagradu za novaka mjeseca lige", piše FIFA.

Vušković je također pokazao svoju kvalitetu protiv elitnih protivnika. Nakon neriješenog rezultata 2-2 protiv Bayern Münchena, u kojem je posuđeni igrač Tottenhama svojim impresivnim udarcem glavom donio svojoj momčadi dio plijena, njemačka legenda Lothar Matthaus ga je istaknuo: 'Za mene je on bio igrač utakmice. Ono što je pružio u obrani, koliko inteligentno igra... Onda i zabija. Osobnost koju već pokazuje... Vjerujem da se razvija nešto vrlo posebno.'

Foto: Julio Aguilar/Getty images/Profimedia

Fizički dominantan, udoban u posjedu, taktički discipliniran i utjecajan u izgradnji igre, mladi Hrvat utjelovljuje modernog stopera. Njegova važnost za Hamburg ogolila se tijekom nedavne odsutnosti zbog ozljede koljena. Prije toga, novopečena momčad imala je najbolji obrambeni učinak u Bundesligi u drugoj polovici sezone. Od tada su izgubili sve tri utakmice, primivši devet golova. Ukupno, u pet utakmica koje je mladi igrač propustio ove sezone, Die Rothosen je osvojio samo jedan bod.

Obitelj je odigrala ključnu ulogu u razvoju asa. Njegov otac i djed bili su nogometaši, dok je brat Mario rano prepoznao njegov potencijal, jednom prilikom rekavši: 'Najbolji od svih nas je moj mlađi brat.'

S obzirom na to da je Mario potpisao novi ugovor s Hamburgom, navijači njemačkog kluba sanjaju da će sljedeće sezone vidjeti braću zajedno u središnjoj obrani. To bi, međutim, zahtijevalo produljenje Lukine posudbe, što se čini nerealnim s obzirom na njegove nastupe i rastući interes velikana poput Real Madrida, Bayern Münchena i Barcelone.

"Dok se Hamburg nada da će ga zadržati, Hrvatska se raduje Svjetskom prvenstvu. Miran i fokusiran usred sve većeg 'hypea', Vušković je već ključna figura na klupskoj razini i cilja postati to za svoju zemlju", zaključuje FIFA.

