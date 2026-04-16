Dalić će poludjeti kad ovo čuje: Igra li se trener HSV-a s Vuškovićem i reprezentacijom?

Luka Vušković je nakon silnog uzleta i naleta morao nakratko prizemljiti zbog ozljede koju je zadobio nakon povratka u klub s reprezentativne turneje hrvatske reprezntacije u SAD-u.

HSV je bez svog 19-godišnjeg lidera u obrani 'curio' na sve strane, a Nijemci sada pišu kako se HSV i dalje nada da će Vušković biti spreman za sljedeću utakmicu.

Trener HSV-a, Merlin Polzin već je u utorak na početku tjedna treninga izjavio da "će biti vrlo tijesno". Međutim, također je jasno dao do znanja da medicinsko osoblje čini sve što može da Vušković bude spreman za vikend. U Athleticum dvorani u Volksparku završava podvodne treninge i treninge s utezima te prima intenzivan tretman.

"Luka je u procesu rehabilitacije, ali ja ostajem optimističan", rekao je 35-godišnji trener koji svoj optimizam crpi posebno iz nedavne prošlosti i načina na koji se hrvatski igrač nosi s problemima.

"Kada se Luka početkom travnja vratio u Hamburg s američke turneje hrvatske reprezentacije s lakšim ozljedama i 'jet-lagom', čak mu je i jedan trening bio dovoljan da odigra sjajnu utakmicu protiv Augsburga."

Razina kondicije

"Njegova razina kondicije ostaje nepromijenjena, sada se radi o specifičnim pokretima. Pozitivno je što smo uspjeli povećati opterećenje. Konačna odluka još uvijek nije donesena, ali definitivno napredujemo."

Cilj je, pišu Nijemci, da Vušković bude na terenu za posljednji trening, a zatim se pridruži momčadi na autobusnom putovanju za Bremen. A Polzin je spreman preuzeti barem opravdani rizik.

"S obzirom na važnost utakmice i Lukinu važnost za nas, preuzeli bismo mali rizik", kaže trener, ali i pojašnjava:

"Imamo odgovornost ne samo za našu sportsku situaciju, već i za igrača. A Lukina sezona se nastavlja nakon utakmice u Bremenu. Ne mogu vam dati postotak njegovih šansi za igru, ali mogu reći da ćemo mi i on dati sve do odlaska kako bismo bili sigurni da će biti tamo."

Navijači se nadaju da će Vušković stisnuti zube, jer bi njegov povratak na teren mogao biti presudan faktor u borbi za bundesligaški život, ali sasvim je sigurno da hrvatski izbornik Zlatko Dalić ne želi riskirati potencijalno pogoršanje ozljede koje bi moglo ugroziti nastup Vuškovića na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Graf odmah jasno poručio hajdukovcima: 'Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca'