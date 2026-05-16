MALENI ALEKSANDAR

Unuk Donalda Trumpa proslavio prvi rođendan, a fotografije otkrivaju koliko sliči na djeda

Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Obitelj Donalda Trumpa ovih je dana imala poseban razlog za slavlje - najmlađi član obitelji proslavio je svoj prvi rođendan

16.5.2026.
16:18
Hot.hr
Unuk američkog predsjednika Donalda Trumpa proslavio je svoj prvi rođendan, a ponosna mama Tiffany Trump tim je povodom podijelila niz obiteljskih fotografija sa slavlja.

Mali Alexander Trump Boulos napunio je godinu dana 15. svibnja, a prema objavama na društvenim mrežama, rođendanska proslava bila je ispunjena nježnim i razigranim trenucima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)

Tiffany je pratiteljima pokazala crno-bijeli selfie sa sinčićem, nekoliko toplih obiteljskih fotografija, prizore igre u bazenu s lopticama, videoisječke sa zabave te dirljiv portret malenog Alexandera s bakom Marlom Maples, inače bivšom suprugom američkog predsjednika. 

Iako je Tiffany objavila fotografiju intimnog trenutka druženja svog sina s njezinom majkom, među fotografijama se nije našao kadar s djedom Donaldom Trumpom. Ipak, mnogi su primijetili kako je mali Alexander očito naslijedio prepoznatljivu Trumpovu riđu kosu.

Uz objavu je Tiffany sinu uputila i emotivnu čestitku: "Sretan prvi rođendan ljubavi naših života! ATB, unosiš toliko svjetla i radosti u naše dane."

Za ovu posebnu priliku mališan, odjeven u personalizirani bodi s monogramom, uživao je u elegantno uređenom prostoru s bazenom punim loptica te dekoracijama u profinjenim nijansama plave, smeđe i bijele boje. Proslavu su dodatno upotpunili veliki balon u obliku broja jedan, raskošne mašne i plišani medvjedići.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
