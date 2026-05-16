Unuk Donalda Trumpa proslavio prvi rođendan, a fotografije otkrivaju koliko sliči na djeda

Unuk američkog predsjednika Donalda Trumpa proslavio je svoj prvi rođendan, a ponosna mama Tiffany Trump tim je povodom podijelila niz obiteljskih fotografija sa slavlja.

Mali Alexander Trump Boulos napunio je godinu dana 15. svibnja, a prema objavama na društvenim mrežama, rođendanska proslava bila je ispunjena nježnim i razigranim trenucima.

Tiffany je pratiteljima pokazala crno-bijeli selfie sa sinčićem, nekoliko toplih obiteljskih fotografija, prizore igre u bazenu s lopticama, videoisječke sa zabave te dirljiv portret malenog Alexandera s bakom Marlom Maples, inače bivšom suprugom američkog predsjednika.

Happy 1st Birthday to the love of our lives! 🧸🩵 pic.twitter.com/GNW31XNmCl — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) May 15, 2026

Iako je Tiffany objavila fotografiju intimnog trenutka druženja svog sina s njezinom majkom, među fotografijama se nije našao kadar s djedom Donaldom Trumpom. Ipak, mnogi su primijetili kako je mali Alexander očito naslijedio prepoznatljivu Trumpovu riđu kosu.

Uz objavu je Tiffany sinu uputila i emotivnu čestitku: "Sretan prvi rođendan ljubavi naših života! ATB, unosiš toliko svjetla i radosti u naše dane."

Za ovu posebnu priliku mališan, odjeven u personalizirani bodi s monogramom, uživao je u elegantno uređenom prostoru s bazenom punim loptica te dekoracijama u profinjenim nijansama plave, smeđe i bijele boje. Proslavu su dodatno upotpunili veliki balon u obliku broja jedan, raskošne mašne i plišani medvjedići.

