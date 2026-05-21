Što će Habijan reći na ovo? Mojmira pitala Škare Ožbolt bi li dala otkaz, poslušajte odgovor

Odvjetnica i bivša ministra pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u srijedu kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu, gdje je govorila o propustima sustava i političkoj odgovornosti vezanim uz slučaj ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca iz Drniša.

Između ostalog, Škare Ožbolt je prokomentirala i treba li netko iz Vlade ponuditi ostavku te ustvrdila kako mi nismo politika i društvo koje ostavke daje na bilo što.

'Dala bih ostavku'

Podsjetila je zatim na slučaj iz Slovenije, gdje su ministar pravosuđa i unutarnjih poslova ponudili ostavke nakon ubojstva Aleša Šutara, koje je premijer i prihvatio, kao i na situaciju u Srbiji, gdje se "cijela država digla nakon pada nadstrešnice".

"Ovdje uopće nitko ne osjeća odgovornost. To se ne zove zapovjedna odgovornost, to se zove politička odgovornost", rekla je gošća RTL Direkta.

Na pitanje Mojmire Pastorčić bi li ponudila ostavku da se ovaj slučaj dogodio u njenom mandatu, Škare Ožbolt je navela: "Ne da bih ponudila, ja bih dala ostavku jer ne bih mogla raditi posao s tom težinom da je u mojem mandatu jedan dečko nevin stradao."

Habijan gostuje u RTL Direktu

Podsjetimo, inspekcija će utvrditi je li bilo propusta na šibenskom sudu i državnom odvjetništvu, a rezultati bi trebali biti objavljeni tijekom četvrtka.

Više o tome u RTL Direktu razgovarat ćemo s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom, koji večeras stiže u goste.

Habijan je ranije najavio kako će, utvrde li se propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem.