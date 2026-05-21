FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JASNA PORUKA /

Što će Habijan reći na ovo? Mojmira pitala Škare Ožbolt bi li dala otkaz, poslušajte odgovor

Što će Habijan reći na ovo? Mojmira pitala Škare Ožbolt bi li dala otkaz, poslušajte odgovor
×
Foto: RTL Direkt/Dusko Jaramaz/PIXSELL

'Ne da bih ponudila, ja bih dala ostavku jer ne bih mogla raditi posao s tom težinom da je u mojem mandatu jedan dečko nevin stradao', navela je Škare Ožbolt

21.5.2026.
10:33
RTL DirektMojmira Pastorčić
RTL Direkt/Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Odvjetnica i bivša ministra pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u srijedu kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu, gdje je govorila o propustima sustava i političkoj odgovornosti vezanim uz slučaj ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca iz Drniša. 

Između ostalog, Škare Ožbolt je prokomentirala i treba li netko iz Vlade ponuditi ostavku te ustvrdila kako mi nismo politika i društvo koje ostavke daje na bilo što.

'Dala bih ostavku' 

Podsjetila je zatim na slučaj iz Slovenije, gdje su ministar pravosuđa i unutarnjih poslova ponudili ostavke nakon ubojstva Aleša Šutara, koje je premijer i prihvatio, kao i na situaciju u Srbiji, gdje se "cijela država digla nakon pada nadstrešnice".

"Ovdje uopće nitko ne osjeća odgovornost. To se ne zove zapovjedna odgovornost, to se zove politička odgovornost", rekla je gošća RTL Direkta.

Na pitanje Mojmire Pastorčić bi li ponudila ostavku da se ovaj slučaj dogodio u njenom mandatu, Škare Ožbolt je navela: "Ne da bih ponudila, ja bih dala ostavku jer ne bih mogla raditi posao s tom težinom da je u mojem mandatu jedan dečko nevin stradao."

Cijeli razgovor s bivšom ministricom čitajte OVDJE.

Habijan gostuje u RTL Direktu 

Podsjetimo, inspekcija će utvrditi je li bilo propusta na šibenskom sudu i državnom odvjetništvu, a rezultati bi trebali biti objavljeni tijekom četvrtka.

Više o tome u RTL Direktu razgovarat ćemo s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom, koji večeras stiže u goste. 

Habijan je ranije najavio kako će, utvrde li se propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem.

Luka MilovacVesna Škare OžboltDrnišUbojstvoDamir HabijanKristijan AleksićRtl Direkt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike