Tuchel nije skrivao nezadovoljstvo nakon pobjede nad Hrvatskom: 'Moram vam nešto reći'

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel bio je zadovoljan predstavom svoje momčadi nakon 4:2 pobjede nad Hrvatskom u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva, ali se požalio na organizaciju.

Tuchelu je, konkretno, zasmetao položaj fotoreportera dok je intonirana himna.

"Moram vam nešto reći, preklinjem Fifu da promijeni poziciju fotoreportera tijekom nacionalne himne jer nisam mogao vidjeti svoju momčad dok je svirala himna. Čekao sam ovaj trenutak. Bio je to vrlo, vrlo poseban trenutak danas, a ja sam stajao ispred zida od 50 fotografa, na pola metra udaljenosti, i nisam mogao vidjeti nijednog jedinog igrača. To mi je malo pokvarilo doživljaj", rekao je i dodao da je ova prigoda za njega bila jako važna:

"To je vrlo emotivno. Kad sam bio mlad i kad sam počeo trenirati, ovo je bilo preveliko da bih uopće sanjao o ovakvoj prigodi."