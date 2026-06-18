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ERUPCIJA ODUŠEVLJENJA /

Ovo vrijedi vidjeti još jednom! Pogledajte reakciju navijača na zagrebačkom Trgu na gol Baturine

Tisuće navijača okupile su se na trgovima u srijedu, 17. lipnja 2026., kako bi pratili prvu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Engleske. Iako je rezultat na poluvremenu bio izjednačen (2:2), utakmica je na kraju završila porazom Hrvatske (4:2) pa je atmosfera nakon utakmice splasnula. 

No, bilo je lijepih trenutaka, poput onog kad je Livaković obranio penal Kaneu - ali se penal ipak ponovio te pogodaka Martina Baturine i Petra Muse.

U videu vam donosimo reakciju navijača na trgu koju je snimila kamera Net.hr-a, kada je Petar Sučić asistirao Baturini za sjajan pogodak. 

 

 

 

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18.6.2026.
10:48
Sportski.net
Sp 2026NavijačiTrg Bana Josipa JelacicaSvjetsko Prvenstvo 2026.Reakcija
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