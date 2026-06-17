Kundurice ili nadzorne kamere: Tko je hrvatska CIA, koju je proslavio spot s Malkovichem?

ZNATIŽELJNE GOSPOĐE /

Je, to ti je onaj poznati holivudski glumac. Kaže jedna Splićanka s prozora pokazujući na Johna Malkovicha. Očekivala sam puno više, odgovara joj druga. To je scena iz novog promotivnog spota za Hrvatsku, to je stvarnost kakvu svi poznajemo. Znatiželjne gospođe na prozoru koje sve znaju i prije nego se dogodilo, Internet prije Interneta. U spotu ih zovu Hrvatska CIA, neki kažu špije, neki nadzorne kamere, neki kundurice. Više pogledajte u prilogu