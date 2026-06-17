Znakovita šala Donalda Trumpa: Zbog ove tri riječi mnogi će se zamisliti

'BIT ĆEMO PRVACI' /
Tino skuplja lopte sa SP-a od '98.: Ako pobjedimo Englesku, ekipa s Čiova leti za New York
Podrška Ukrajini, veći pritisak na Rusiju i prekid vatre u Libanonu - ovo su zajednički zaključci samita G7 u Francuskoj.
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio bacanjem bombi na Iran, a iako se među saveznicima stvorio dojam zajedništva - Trump se znakovito našalio.
Neki od najmoćnijih svjetskih čelnika čekali su američkog predsjednika koji je drugog dana G7 samita stigao posljednji i u šali rekao istinu koja visi u zraku samita: "Ja sam glavni."
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