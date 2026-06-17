Znakovita šala Donalda Trumpa: Zbog ove tri riječi mnogi će se zamisliti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VIRALNA SNIMKA /

Podrška Ukrajini, veći pritisak na Rusiju i prekid vatre u Libanonu - ovo su zajednički zaključci samita G7 u Francuskoj.

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio bacanjem bombi na Iran, a iako se među saveznicima stvorio dojam zajedništva - Trump se znakovito našalio.

Neki od najmoćnijih svjetskih čelnika čekali su američkog predsjednika koji je drugog dana G7 samita stigao posljednji i u šali rekao istinu koja visi u zraku samita: "Ja sam glavni."

Više pogledajte u našem prilogu.