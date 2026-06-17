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VIRALNA SNIMKA /

Znakovita šala Donalda Trumpa: Zbog ove tri riječi mnogi će se zamisliti

Podrška Ukrajini, veći pritisak na Rusiju i prekid vatre u Libanonu - ovo su zajednički zaključci samita G7 u Francuskoj. 

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio bacanjem bombi na Iran, a iako se među saveznicima stvorio dojam zajedništva - Trump se znakovito našalio.

Neki od najmoćnijih svjetskih čelnika čekali su američkog predsjednika koji je drugog dana G7 samita stigao posljednji i u šali rekao istinu koja visi u zraku samita: "Ja sam glavni." 

Više pogledajte u našem prilogu. 

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17.6.2026.
19:57
Ana Trcol
SadIranDonald TrumpSamit G7
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