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SVI K'O JEDAN /

Sportska Hrvatska uz Vatrene: Putem Net.hr-a poslali emotivne poruke Daliću i ekipi

Uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, hrvatska nogometna reprezentacija dobila je snažnu podršku s tribina i iz sportskog svijeta.

Duvnjak, Tucak, Patrik Ćavar, Slavko Goluža, Šimenc, Sinkovići, Špehar, Habazin, Vlado i Stjepan Božić, Šafarić, Šimunić, Sandro Perković, putem Net.hr-a poslali su poruke ohrabrenja Vatrenima, dijeleći vlastita iskustva, motivaciju i vjeru u uspjeh.

U videu donosimo kompilaciju njihovih poruka, snažnih trenutaka podrške uoči velikog ispita protiv Engleske.

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17.6.2026.
18:55
Silvijo Maksan
Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićEngleska
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