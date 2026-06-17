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PROVELI SMO DAN /

Tin Mlivić: 'Postao sam milijunaš s 26 godina, a mrze me ljudi koji sjede kući i jedu parizer'

Prije nekoliko godina napustio je Hrvatsku s autobusnom kartom u ruci i velikim planovima. Danas, kako tvrdi, zarađuje milijune i vodi uspješne poslovne projekte u Njemačkoj. Riječ je o Tinu Mliviću, mladom poduzetniku koji je nedavno zbog poslovnih obaveza stigao u Zagreb.

Tom je prilikom otvorio vrata svog svijeta i pokazao dio luksuza u kojem danas uživa. Posebnu pozornost privukla je njegova kolekcija skupocjenih satova, među kojima su i modeli vrijedni desetke tisuća eura.

No, nisu samo satovi bili u fokusu. Tin je otkrio i svoju skincare rutinu te pokazao proizvode bez kojih, kaže, ne započinje dan, ali otvoreno je progovorio i o detaljima iz privatnog života.

Kako izgleda jedan dan poduzetnika i influencera - pogledajte u našem prilogu. 

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17.6.2026.
11:49
Hot.hr
Tin MlivićVideoInfluencer
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