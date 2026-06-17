Valent Sinković: 'Pokažite zajedništvo kakvo uvijek pokazujete!'

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JAVIO SE S MORA /

Poznati hrvatski sportaši, treneri, bivši profesionalni sportaši, izbornici, legende hrvatskog sporta ovjenčane slavom, putem RTL-ovog portala Net.hr šalju poruke našim Vatrenima uoči prvog nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Engleske. Utakmica je na rasporedu u srijedu u Dallasu, od 22:00 po našem vremenu.

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00