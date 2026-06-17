Jordan opasno zaprijatio favoriziranoj Austriji: Čeka li nas golijada u najranijem terminu?

Svjetsko prvenstvo, Skupina J 1 Austrija : 0 Jordan

Tekstualni prijenos

10' Jordan je prvi put uspostavio dulji posjed lopte na austrijskoj polovici. U nedostatku ozbiljnijih prilika, Musa Al-Taamari okušao je udarac iz velike udaljenosti i prvi zaprijetio suparničkom golu.

9' Austrija je brzo izvela aut i pronašla Konrada Laimera u naletu prema kaznenom prostoru. Nakon povratne lopte akcija se vratila njemu, no napad je zaustavljen jer je lopta pritom okrznula njegovu ruku.

1' Počela je utakmica

Sastavi

Austrija: Schlager - Alaba, Lienhart, Posch - Laimer, Seiwald, Schlager, Mwene - Sabitzer, Schmid - Kalajdžić

Jordan: Abulaila - Abu Taha, Abualnadi, Al Arabm Nasib, Haddad - Al Fakhouri, Al Rawabdeh, Al Rashdan, Tamari - Olwan.

Najava

U drugoj utakmici prvog kola skupine J sastat će se reprezentacije Jordana i Austrije. Bit će to zanimljiva utakmica budući da se radi o dvoboju povratnika i debitanata na Svjetskom prvenstvu.

Austriji će ovo biti veliki povratak na Svjetsko prvenstvo. Posljednji je put momčad Ralfa Rangnicka na Mundijalu bila 1998., kada je svoj put završila u grupnoj fazi osvojivši dva boda. Sada se David Alaba i društvo nadaju da će moći ići korak dalje i proći skupinu, nešto što im je zadnji put uspjelo 1954. Nadu im budi činjenica da su na prvenstvo došli kao prvaci skupine H europskih kvalifikacija s 19 osvojenih bodova, odnosno dva boda više od drugoplasirane reprezentacije BiH.

Na putu će im se pak naći debitanti – Jordan. Oni su za europsku publiku velika nepoznanica, ali do prvenstva su stigli iz treće (od pet) faze azijskih kvalifikacija osvojivši 16 bodova u 10 utakmica. U utakmicu ulaze u lošoj formi, izgubivši posljednjih pet utakmica, a dodatan je udarac i izostanak napadača Lokomotive Ibrahima Sabre.

Hoće li Jordan biti novi Zelenortski Otoci ili novi Curaçao, saznajte od 6:00.