SJAJNI JORDANAC /

Još jedan igrač iz SHNL-a dobio vizu za SAD: Lokomotivin sprinter pozvan na SP

2.6.2026.
Hina
Izbornik Jordana Jamal Al-Salami objavio je u utorak popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, što će biti prvi nastup te zemlje na najjačem svjetskom nogometnom turniru.

Al-Salami će se osloniti na napadača Stade Rennaisa Mousu ​​Al-Tamarija da predvodi momčad u teškoj skupini J.

Jordan će prije početka prvenstva, 8. lipnja, odigrati prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije.

Svjetsko prvenstvo Jordan započet će protiv Austrije 17. lipnja u San Franciscu, prije nego što se suočI s Alžirom 23. lipnja, a ONDA pet dana kasnije s braniteljem naslova Argentinom.

Ppopis igrača Jordana za SP:

Vratari: Yazeed Abu Laila, Abdullah Al-Fakhouri, Noor Bani Attieh.

Obrana: Abdullah Nasib, Saad Al-Rosan, ⁠Yazan Al-Arab, Saleem Obeid, Mohammad Abu Al-Nadi, Hossam Abu Al-Dahab, ‌Ehsan Haddad, Anas Bani, Muhannad Abu Taha, Mohammad Abu ​Hasheesh.

Vezni red: Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Saadeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Mohammad Al-Daoud, ‌Mahmoud Al-Mardi.

Napad: Mousa Al-Tamari, Ouda Al-Fakhouri, Mohammad Abu Zraiq, Ali Azaizeh, Ibrahim Sabra, Ali Olwan

Svjetsko Prvenstvo 2026.Jordan
