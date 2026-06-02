Iz gradske tvrtke brane poskupljenje javnog prijevoza u Splitu: 'To je cijena kave na Žnjanu'

Javni prijevoz u Splitu od danas je osjetno skuplji. Karta za prvu zonu kupljena putem aplikacije, na kartomatu ili blagajni poskupjela je s jednog eura na euro i pol, dok je cijena karte kupljene kod vozača porasla s dva na tri eura.

Poskupjele su i karte za putovanja prema okolnim gradovima, a pojedine vrste karata skuplje su i do 100 posto. Istodobno, cijene mjesečnih personaliziranih karata te karata za učenike, studente i umirovljenike ostaju nepromijenjene.

"Grozno, grozno, a šta ćemo živimo u modernim vremenima i sve je skuplje i skuplje", kaže Stipe.

"Pa nije baš prihvatljivo, pogotovo za ljude koji s manjim plaćama. Trebalo bi bit barem ne više od dva, da bi bilo realno. Što se tiče turista", ne mogu nauštrb nas, da mi bagamo što bi oni njima. Tako da ne znam", komentirala je Jasna.

Splićani to neće osjetiti?

Kako brane poskupljenja, s predsjednikom Uprave gradskog prijevoznika Promet, Andrijom Kalinićem, razgovarala je Sara Jurica.

Zašto je bilo nužno ovo poskupljenje?

Za početak bi istaknuo kako velika većina naših korisnika navedeno poskupljenje neće osjetiti, budući da učenici i studenti već ostvaruju pravo na besplatan prijevoz, dok osobe starije od 65 godina kupuju godišnje kupone po simboličnim cijenama. To su cijene od 1,33 do 39,82 eura godišnje. Ako ako tome pridodamo i predškolce, kao i posebne kategorije putnika koje također ostvaruju pravo na besplatan prijevoz, dolazimo do toga da gotovo polovina građana Splita ostvaruje prijevoz potpuno besplatno ili po simboličnim iznosima.

Koji bi to bili konkretni razlozi za takvo povećanje? Vidjeli smo 50 posto je porasla cijena kod vozača kada se kupuje karta

Kada se spomene 50 posto to stvarno izgleda mnogo. Međutim, kada vi vidite da je to povećanje od 50 eurocenti, što znači da bi vi morali 10 vožnji ostvariti da bi vam trošak bio veći 5 eura, što je cijena jedne kave na Žnjanu.

Jesu li se susjedne općine i gradovi složili s tim blažim povećanjem?

Odluka Skupštine je jednoglasna, ali također moramo istaknuti i da cijena za mjesečne karte radnike od 30 eura je najniža ako gledamo četiri velika hrvatska grada.

U što će se uložiti ti ostvareni prihodi od povećanja prihoda?

Pa svakako ako dođe do povećanja prihoda, uložit će se u povećanje kvalitete naše usluge.

Da li mislite da će se odraziti na broj putnika koji koriste javni prijevoz?

Ne vjerujemo zato što velika većina naših korisnika, prijevoz ostvaruje kupnjom personalizirane karte. Što se tiče ovih pojedinačnih karata, najveći broj korisnika je tijekom ljetnih mjeseci, kada broj prodanih karata mjesečno s 100 tisuća povećava se na 350.000.