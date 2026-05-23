Poljakinja šokirana nakon vožnje taksijem u Zadru: 'Ovo je cijena za četiri kilometra!'

Fotografija cjenika jedne taksi službe iz Zadra s vrtoglavo visokim cijenama izazvala je lavinu komentara na Facebooku. Poljakinja je uz cjenik u grupi Croatia Travel 2026. objavila i fotografiju crnog BMW-a zadarskih tablica i napisala: "Budite ekstremno svjesni cijena taksija oko Zadra. Mi smo platili 130 eura za četiri kilometra vožnje".

U komentarima ispod objave je kratko opisala situaciju. "Bila je hitna situacija i netko drugi iz grupe inzistirao je da uzmemo taksi. Tek kad smo već bili unutra i vozili se, shvatili smo kolika je cijena. Vozač nam nije htio jasno reći cijenu kad smo ga pitali na početku. Nije mi problem što sam morala platiti, samo želim upozoriti druge ljude da smo prevareni kako bi izbjegli istu sudbinu. Nema svatko novca za plaćanje 130 € za vožnju od 4 kilometra. Vozač nas je požurivao da uđemo u auto, bila je hitna situacija – inače bismo čekali Uber", objasnila je.

Dodala je kako cijene nisu bile istaknute na vidljivom mjestu te da je cjenik snimila dok je izlazila iz auta. "Vozač nam nije htio reći koliko će vožnja koštati sve do samog kraja. To očito nije bilo pošteno. Takve se stvari događaju u svakoj zemlji, ali ovo je stvarno bezobrazno i zbog hrvatskog zakona nismo mogli ništa učiniti", napisala je te dodala kako ih vozač nije htio pustiti van dok nisu platili.

Za kraj je poručila kako njezina objava nije žalba, nego upozorenje.

'Ne smiješ pokazati strah'

Većina komentara savjetovala joj je da ubuduće koristi aplikacije umjesto lokalnih taksista kako bi unaprijed znala cijenu.

"Taksiji su jednostavno užasni u Hrvatskoj. Službeni aerodromski taksi u Dubrovniku košta oko 50 eura. Ne volim te aplikacije i obično koristim javni prijevoz, ali ponekad nemaš izbora, pogotovo u zemljama gdje te cijene taksija mogu neugodno iznenaditi", napisao je jedan korisnik.

"Molim vas, ako ste turist i čitate ovo, nikad nemojte koristiti taksije koji čekaju na aerodromu ili autobusnom kolodvoru i nude prijevoz. Uvijek provjerite cijenu prije ulaska u vozilo, a još je bolje koristiti aplikaciju zbog jednostavne, transparentne i pristupačne naplate", dodao je drugi korisnik.

Jedna osoba poručila joj je da svi taksi vozači moraju imati jasno istaknut cjenik s vanjske i unutarnje strane vozila. Sve drugo je ilegalno.

Neki od korisnika nisu imali korisne savjete: "Ako si turist, nisi mentalno zaostao! Prije nego što uđeš u auto, pitaj! Reci vozaču svoje odredište i traži procjenu cijene. Ako se bilo što promijeni, plati cijenu koju ste dogovorili na početku i izađi iz auta. Ili jednostavno pozovi policiju i čekaj pokraj auta. Kao i u svakoj zemlji, ne smiješ pokazati strah i moraš biti pametan. Zakon i inspekcije su na tvojoj strani".