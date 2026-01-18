Rok se bliži, dio građana mora mijenjati osobnu: Provjerite jeste li među njima

U 2026. godini, obavezna je zamjena osobne iskaznice za one koji imaju stari dokument izdan prije 2002., po zakonu iz 1991. godine. Građani moraju zamijeniti osobne iskaznice do 3. kolovoza.

Nakon tog datuma, osobne se više neće moći koristiti kao važeći identifikacijski dokument. Osobne iskaznice kojima je istekao rok važenja neće se moći koristiti za prelazak državne granice, u bankama, poštama niti pri ostvarivanju prava i obveza pred drugim institucijama, piše Poslovni.hr.

Za sve ostale građane vrijedi redovna obveza zamjene osobne iskaznice po isteku važenja, najčešće svakih pet godina, ovisno o dobi i vrsti iskaznice.

Posjedovanje važeće osobne iskaznice zakonska je obveza za sve hrvatske državljane starije od 18 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ako netko ne podnese zahtjev za novu osobnu iskaznicu u propisanom roku, može dobiti novčanu kazna u iznosu od 66,36 eura.

Cijena izrade osobne iskaznice ovisi o postupku izdavanja. U redovnom postupku iznosi 13,27 eura, u ubrzanom postupku 25,88 eura, a u žurnom postupku, koji traje do tri radna dana, 66,36 eura. Prvo izdavanje je za djecu do 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u redovnom postupku je besplatno.

