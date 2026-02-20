Bajkovite prizore na Sljemenu ometa vjetar: Žičara ne vozi, ali najstrastveniji skijaši su gore

Dok Zagrepčani muku muče s kišom, Sljeme se zabijelilo. Od sinoć pada snijeg koji je stvorio bajkovite prizore. Međutim, zbog jakog vjetra, žičara je od jutros zatvorena, a i otkazano je i natjecanje Prvenstva grada Zagreba za djevojčice i dječake osnovnih škola.

Međutim, prema fotografijama, jasno je da su najstrastveniji skijaši uzeli skije u ruke i krenuli na omiljeno (i jedino) zagrebačko skijalište.