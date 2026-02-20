Polovica protupožarne flote spremna: U flotu stigli Canadair i Air Tractor

U sklopu priprema za protupožarnu sezonu 2026. Zrakoplovno-tehnički centar je 19. veljače 2026. Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predao dva protupožarna zrakoplova, jedan Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802.

U ovom trenutku, zahvaljujući predanom radu ZTC-ovog zrakoplovno tehničkog osoblja, pola protupožarne flote spremno je za nadolazeću sezonu. Naime, ZTC je do sada u ugovorenim rokovima završio radove na ukupno tri Canadaira i tri Air Tractora.

"Uspješno obavljenim radovima na protupožarnih i ostalim zrakoplovima ponovno su potvrđene sposobnosti Zrakoplovno-tehničkog centra kao tvrtke koja poslove obavlja pravodobno, kvalitetno i u skladu s najvišim standardima", poručio je predsjednik Uprave Ivica Vidović, istaknuvši kako rezultati koje ZTC ostvaruje nisu slučajni, već iza njih stoji kontinuiran rad te prije svega snažan tim i stabilni poslovni uvjeti, na čijem postizanju sustavno radi tijekom posljednje tri godine, odnosno od početka mandata.

Protupožarna flota spremna

"Naš prioritet je ispravnost i pouzdanost zrakoplova, pridonosimo time očuvanju sigurnosti građana i prirodnih resursa", rekao je Vidović, poručivši kako je činjenica da je polovica protupožarne flote spremna za protupožarnu sezonu jasna potvrda stabilnog poslovanja Zrakoplovno-tehničkog centra kao i postavljanja čvrstih temelja za daljnji razvoj ZTC-a.

Podsjetimo, u ZTC-u je posljednje tri godine postignut značajan napredak što je rezultiralo kvalitetno obavljenim radovima i poštivanjem rokova u isporuci protupožarnih aviona te je 2025. prvi put nakon dugog niza godina HRZ imao na raspolaganju svih 12 protupožarnih aviona.

