Veliki povratak u prvih 11: Livaja i Krovinović predvode Hajduk u lovu na pobjedu protiv Lokomotive

Na Poljudu se danas od 15 sati igra susret 26. kola hrvatskog nogometnog prvenstva u kojem Hajduk Split dočekuje Lokomotivu Zagreb.

26.kolo SHNL-a 0 Hajduk : 0 Lokomotiva

Sastavi

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Krovinović, Guillamon, Pukštas - Brajković, Livaja, Rebić

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Trajkovski, Belcar - Stojaković.

Najava

Splićani traže povratak na pobjedničke staze nakon teškog razdoblja, dok gosti iz Zagreba žele prekinuti vlastiti niz bez slavlja.

Momčad koju vodi Gonzalo Garcia trenutačno ima 47 bodova i nalazi se u nezavidnoj situaciji u utrci za vrh. Za vodećim GNK Dinamo Zagreb zaostaju čak 13 bodova, a dodatni udarac stigao je u prošlom kolu kada su “modri” slavili na Poljudu rezultatom 3:1. Dinamo je jučer dodatno povećao pritisak pobjedom protiv NK Slaven Belupo rezultatom 4:2. Hajduk u ovu utakmicu ulazi bez pobjede u posljednja tri prvenstvena susreta i jasno je da će domaćini danas pokušati prekinuti taj negativan niz.

S druge strane, Lokomotiva se nalazi na sedmom mjestu ljestvice s 30 osvojenih bodova. Ni momčad iz Zagreba ne prolazi kroz najbolju formu jer na pobjedu čeka još od 21. veljače, kada je svladala NK Osijek rezultatom 3:1. Od tada Lokosi traže način kako ponovno uhvatiti ritam i vratiti se u borbu za bolju poziciju na tablici.

U prva dva međusobna dvoboja ove sezone uspješniji je bio Hajduk. Splićani su najprije slavili na Poljudu s 2:0, a zatim su odnijeli pobjedu i s gostovanja u Maksimiru gdje su bili bolji rezultatom 3:1.

Što se tiče izostanaka, Hajduk u ovoj utakmici neće moći računati na Ivica Ivušić, Ismael Diallo, Iker Almena, Adrion Pajaziti i Luka Hodak. Kod Lokomotive iz sastava izostaju Leonardo Sigali, Cheick Mbacke Diop i Ivan Katić, dok zbog suspenzije pravo nastupa nema ni Dušan Vuković.

Susret na Poljudu sudit će Patrik Pavlešić, a gledatelji ga mogu pratiti u prijenosu na programu HRT 2 te putem platformi HRTi, MaxSport 1 i Hajduk Digital TV.

