Nakon što je pobjegao Hajduku na +13, Dinamo napisao dvije riječi

Nogometaši Dinama ostvarili su novu prvenstvenu pobjedu, na svom su Maksimiru u utakmici 26. kola HNL-a pobijedili Slaven Belupo s 4-2 (0-1), a tri gola je dao Dion Drena Beljo.

Dinamo je do slavlja došao preokretom jer su gosti iz Koprivnice vodili 1-0 golom Alena Grgića u 36. minuti. U nastavku je Dinamo zabio četiri pogotka, a od toga je trostruki strijelac bio Dion Drena Beljo koji je suparničku mrežu pogađao u 64. minuti iz jedanaesterca te 74. i 81. minuti. Još je jedan gol dodao Vidović u 72. minuti. U finišu je Filip Mažar u 85. minuti bio strijelac drugog gostujućeg gola.

Dinamo je time ostvario novo slavlje čime je učvrstio prvo mjesto na ljestvici. Uz utakmicu više od Hajduka trenutačno Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana.

Nakon utakmice Dinamo se oglasio na Instagramu i uz fotografiju s utakmice na kojoj je rezultat napisao dvije riječi:

"Samo Dinamo!"

