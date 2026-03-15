Je li Mirjana zaista hladna kakvom je mnogi vide? Ovi trenuci otkrivaju njezinu majčinsku stranu

Lik Mirjane Vukas u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', koju utjelovljuje Sanja Vejnović, od samog početka ostavlja dojam žene koja uvijek drži konce u rukama. Odlučna, stroga i proračunata, često djeluje kao osoba koja ne pokazuje emocije, zbog čega je mnogi doživljavaju hladnom.

Stroga, ali prije svega majka

Kao glavna figura obitelji Vukas Mirjana često donosi teške odluke koje kod drugih izazivaju i strah i poštovanje. Ipak, iza njezine čvrste vanjštine krije se majka koja je spremna učiniti sve kako bi zaštitila svoju djecu.

Podrška Nikoli u teškim trenucima

Jedan od upečatljivijih trenutaka bio je kada se Nikola suočio s posljedicama vlastitih pogrešaka. Dok su ga drugi osuđivali, Mirjana je pokušala smiriti situaciju i pružiti mu podršku. Umjesto prijekora, ponudila mu je razumijevanje i podsjetila ga da svaki problem ima rješenje, pokazujući da mu, bez obzira na sve, stoji iza leđa.

Foto: RTL

Utjeha za slomljenu Cvitu

Emotivna scena dogodila se i kada je Cvita doznala istinu koja joj je potpuno promijenila život. U kaosu emocija upravo je Mirjana pokušala smiriti napetu situaciju te pružiti utjehu i Cviti i Nikoli, pokazujući empatiju kakvu od nje mnogi nisu očekivali.

Foto: RTL

Lik s više slojeva

Upravo takvi trenuci pokazuju da Mirjana nije samo hladna i proračunata žena kakvom je neki vide. Iza snažnog karaktera krije se osoba koja duboko osjeća i koja, prije svega, ostaje majka. Možda djeluje strogo i ponekad nemilosrdno, ali kada je riječ o njezinoj djeci, Mirjana Vukas spremna je stati uz njih bez obzira na sve.

