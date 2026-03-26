Pronađeno tijelo na obali rijeke Une

Iz PU sisačko-moslavačke izvijestili su da je u srijedu, 25. ožujka, oko 17 sati, na području Hrvatske Kostajnice u mjestu Slabinja, na obali rijeke Une, pronađeno tijelo zasad nepoznate muške osobe.

Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, a tijelo je prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice gdje će biti provedena obdukcija.

Više informacija o ovoj smrti trebalo bi biti poznato nakon obdukcije.