Hrvatski glazbenik J.R. August pao s motora pa završio u bolnici: 'Sve mi je u magli'

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih glazbenika novije generacije, kantautor i producent J.R. August završio je na Hitnoj pomoći nakon prometne nesreće u kojoj je pao s motora. O svemu se oglasio na društvenim mrežama, gdje je podijelio fotografiju i otkrio detalje nezgode.

'Hvala svima koji su jučer stali i pitali me da l' sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kad je krenula kiša i maknuli motor s ceste. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svijetu daleko bolji nego ovaj online, čak i ako je u pitanju pad s motora!', napisao je.

J.R. August, pravog imena Nikola Vranić hrvatski je kantautor i producent iz Zaboka. Dobitnik je pet nagrada Porin.

Prije nego se upustio u samostalnu kantautorsku karijeru svirao je klavijature u varaždinskom sastavu Voodoo Lizards, a s njegovim frontmanom Zackom Dustom snimio je 2010. godine album i nastupao u Los Angelesu kao njegov prateći glazbenik.

Ekskluzivni ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records potpisao je 2019., pod kojom je objavio svoj debitantski album 'Dangerous Waters'. Album su gotovo svi hrvatski glazbeni kritičari proglasili najboljim domaćim albumom 2019. godine, a u tjednu nakon objave, "Dangerous Waters" postao je najprodavaniji album u Hrvatskoj, što je bio povijesni presedan za domaćeg izvođača koji stvara na engleskom jeziku.