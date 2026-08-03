Komentirali su svaki njezin kilogram, a sada je Ariani Grande prekipjelo

Američka pjevačica Ariana Grande (32) nakon završetka svoje turneje "Eternal Sunshine" planira se na neko vrijeme povući iz javnosti. Vijest je potvrdio njezin glasnogovornik, istaknuvši kako pjevačica želi napraviti korak unatrag nakon mjeseci neprestanog medijskog pritiska i komentara o svom fizičkom izgledu. Dodao je da se veseli završetku turneje "u velikom stilu, zdrava i sretna", nakon čega planira uzeti "zasluženi odmor od posla zbog kojeg je bila izložena stalnim kritikama i promatranju javnosti".

Iako je, kako navode iz njezina tima, iznimno zahvalna obožavateljima i uživala je nastupati tijekom turneje, posljednjih mjeseci sve se češće našla u središtu rasprava o svom zdravlju i tjelesnom izgledu. Posebno su se komentari pojačali nakon izlaska spota za njezinu ovu pjesmu, kada su društvene mreže preplavile rasprave i nagađanja o njezinu stanju.

Zbog toga je Grande odlučila odustati i od planirane uloge u londonskoj obnovi mjuzikla Sunday in the Park with George, u kojem je trebala glumiti uz Jonathana Baileyja. Njezini predstavnici naglašavaju da se ne radi o kraju karijere, već o privremenom odmaku od reflektora kako bi se posvetila vlastitom blagostanju.