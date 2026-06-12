FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OŠTRO ODBRUSILA /

Ariana Grande Bijeloj kući: 'Ne koristite moju glazbu za odvratne gluposti'

Ariana Grande Bijeloj kući: 'Ne koristite moju glazbu za odvratne gluposti'
×
Foto: Profimedia

Komentar je uslijedio nakon što je Bijela kuća ranije ovog tjedna podijelila video na TikToku ističući svoju imigracijsku politiku

12.6.2026.
14:38
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Američka pop zvijezda Ariana Grande (32) pozvala je u četvrtak Trumpovu administraciju da prestane koristiti njezinu glazbu za promicanje svojih politika.

Ariana Grande Bijeloj kući: 'Ne koristite moju glazbu za odvratne gluposti'
Foto: Profimedia

Komentar je uslijedio nakon što je Bijela kuća ranije ovog tjedna podijelila video na TikToku ističući svoju imigracijsku politiku. Video, koji prikazuje savezne agente koji hapse i stavljaju lisice ljudima, sadrži pjesmu "Bye" iz 2024. Ariane Grande, dobitnice nagrade Grammy. 

"Molim vas, nikada ne koristite moju glazbu u vezi s ovim barbarskim, nehumanim, odvratnim glupostima", napisala je Grande u komentaru objavljenom na TikTok videu Bijele kuće u četvrtak. Izvor blizak pjevačici rekao je da njezin tim istražuje kako što prije ukloniti glazbu iz videa.

Odgovarajući Grande, glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson rekla je: "Reći ćemo ovo još jednom: što je zapravo barbarsko, nehumano i odvratno su kriminalni ilegalni stranci koji su ozlijedili i ubili nedužne američke građane."

Grande, pjevačica i glumica nominirana za nagradu Oscar, kritizirala je Trumpovu administraciju prošle godine nakon što je podijelila objavu na Instagramu pitajući ljude koji su glasali za Trumpa je li im život postao bolji od kada se vratio na dužnost.

Ariana Grande Bijeloj kući: 'Ne koristite moju glazbu za odvratne gluposti'
Foto: RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

Trump, sada u svom drugom neuzastopnom mandatu, aktivno je prisutan na društvenim mrežama. Članovi njegova komunikacijskog tima često objavljuju kratke videozapise koji sadrže popularne pjesme kako bi ilustrirali predsjednikove napore da ispuni svoja izborna obećanja. Neki od videozapisa sadržavali su popularne pjesme uz prikaz Trumpove represije prema imigraciji, američkih vojnih operacija protiv Irana i uhićenja bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Ariana GrandeDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike