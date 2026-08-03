Jutta Leerdam i Jake Paul vruća su priča ljeta: Otkrili su ono što sve zanima

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam ostvarila je svoj sportski san osvojivši olimpijsko zlato, no njezina pobjeda postala je tek početak nove faze u priči koja redefinira pojam sportskog para 21. stoljeća. Dok je ona rušila rekorde na ledu, njezin zaručnik, kontroverzni influencer i boksač Jake Paul, plakao je na tribinama, a snimka je obišla svijet.

Njihova veza, spoj vrhunskog sporta i digitalne slave, sada ulazi u novo poglavlje u kojem su sve oči uprte u njihovu budućnost i vjenčanje koje s nestrpljenjem iščekuju deseci milijuna pratitelja.

Nakon olimpijskog trijumfa u Milanu, par je zasluženo uzeo predah, no njihov život daleko je od mirnog. Balansirajući između njezinih napornih treninga u Nizozemskoj i njegovog doma u Portoriku, gdje Leerdam često odrađuje ljetne pripreme na biciklu, njihov raspored je mješavina vrhunskih sportskih priprema i glamura. Unatoč glasinama o prekidu, koje je Paul oštro demantirao kao "lažne informacije", par djeluje čvršće no ikad. Njihova veza, okrunjena zarukama u ožujku 2025. na luksuznom imanju u Svetoj Luciji, uskoro će dobiti i službenu potvrdu.

Vjenčanje je sljedeći veliki korak. U nedavnom razgovoru za People, Leerdam je otkrila da će ozbiljno planiranje započeti uskoro. Vjenčanje će se, prema njezinim riječima, najvjerojatnije održati u ljeto 2027. godine. Na pitanje što im je najvažnije, odgovorila je bez oklijevanja: "Zabava i ples". Tajna njihove veze, dodala je, leži u pronalaženju vremena za zajedničke izlaske i bezuvjetnoj podršci u ostvarenju snova, što dokazuju i Juttino uvrštavanje na prestižnu Forbesovu listu "30 ispod 30" za Europu 2026. godine te Paulova neprestana prisutnost na njezinim natjecanjima.

Njihova priča započela je, prikladno za eru u kojoj žive, preko Instagrama. Paul joj je poslao poruku, a virtualni kontakt ubrzo se pretvorio u vezu službeno potvrđenu u travnju 2023. Zajedno, oni su sila na društvenim mrežama s kombiniranom publikom od preko 33 milijuna pratitelja samo na Instagramu. Postali su, kako su ih neki mediji nazvali, "Taylor i Travis brzog klizanja" - par čija veza privlači pažnju daleko izvan granica njihovih sportova. Paulova prisutnost donijela je brzom klizanju, sportu koji tradicionalno nije u globalnom fokusu, neslućenu vidljivost.