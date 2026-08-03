Na današnji dan 'Macarena' je pokorila glazbene ljestvice: Evo gdje su danas Los del Río

"Macarena" je jedna od onih pjesama koje su obilježile cijelu jednu generaciju. Na današnji dan 1996. godine zasjela je na prvo mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100, gdje se zadržala čak 14 tjedana te postala jedan od najvećih svjetskih glazbenih hitova devedesetih.

Iza bezvremenskog hita stoji španjolski dvojac Los del Río, koji je zahvaljujući "Macareni" stekao svjetsku slavu. Više od tri desetljeća kasnije pjesma se i dalje pleše na zabavama diljem svijeta, a njezini izvođači ostali su aktivni i danas povremeno nastupaju pred publikom.