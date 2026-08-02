Kome treba more uz ovakve varaždinske ljepotice? Na paklenim vrućinama odjeća samo smeta

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0).

Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon neuspješnih nastupa u eurokupovima prije tri dana Varaždin i Hajduk ponudili su "kamilicu" u prvih 45 minuta tijekom kojih se praktički čitavo vrijeme igralo između dva kaznena prostora bez ijedne izgledne prilike za pogodak da bi drugo poluvrijeme donijelo mnogo energičniju predstavu i tri pogotka unutar samo devet minuta.

Varaždin je poveo u 53. minuti nakon prekida. Canjuga je izveo slobodni udarac iskosa s lijeve strane, a najviši u skoku pred golom Hajduka bio je stoper Mladenovski, koji je u igru ušao početkom nastavka, te lijepim trzajem glavom svladao Tonija Silića.

Do poravnanja Hajduk je stigao samo tri minute potom. Pukštas je dobio loptu 10-ak metara od sredine terena na polovici Varaždina te krenuo prema suparničkom golu. Kako ga nitko od domaćih igrača nije niti pokušao zaustaviti, Pukštas je osvojio više od 20 metara i zapucao sa 18 metara, a lopta je završila u samom donjem lijevom kutu Josipa Silića.

Niti tu nije bio kraj uzbuđenjima jer su domaći stigli do nove prednosti već u 62. minuti. Hrgović je u bezazlenoj situaciji kada je imao loptu u potpunoj kontroli snažno raspalio po lopti i pogodio suigrača Van Hoorenbeecka koji se nalazio na samo dva metra od njega. Od iznenađenog Belgijanca lopta se odbila ravno u noge Mamića koji se sam sjurio prema vratima i svladao Tonija Silića.

Do kraja utakmice Hajduk je preuzeo inicijativu, ali jedinu pravu šansu za izjednačenje je imao Livaja u 90. minuti, ali njegov udarac s bijele točke obranio je Josip Silić, Prethodno je Duvnjak u svom kaznenom prostoru zakačio po stopalu Bambu, sudac Kolarić koji se nalazio na dva metra od mjesta događaja prvo je Bambi pokazao žuti karton napadaču Hajduka, ali je nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke na monitoru promijenio odluku i dosudio kazneni udarac za splitski sastav.