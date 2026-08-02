Toplinski val opustošio metropolu: Sablasni prizori podsjećaju na vrijeme 'lockdowna'

Celzijusi koji obaraju rekorde ispraznili su ulice i trgove Zagreba u nedjeljno poslijepodne. Tko ne mora, ne izlazi na temperature koje su opasne i za mlade i zdrave ljude, a tko mora, traži hlad kako bi stigao do destinacije. Fotografije su nas podsjetile na vrijeme kada nam nije prijetilo sunce već korona.

Tijekom pandemije koronavirusa zagrebačke ulice bile gotovo sablasno prazne. Trg bana Jelačića, Ilica i druga inače prepuna gradska središta ostala su bez uobičajene vreve, a tek su rijetki prolaznici sa zaštitnim maskama i povremena vozila narušavali neuobičajenu tišinu. Kafići, restorani i trgovine bili su zatvoreni, javni život gotovo je stao, a grad je odavao dojam kakav se dotad rijetko viđao.