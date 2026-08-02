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SKRIVENA OPASNOST /

Budite jako oprezni: Ove namirnice jedete svaki dan, a mogu biti otrovne

Budite jako oprezni: Ove namirnice jedete svaki dan, a mogu biti otrovne
Foto: Pexels
Kuhinja je puna namirnica koje se svakodnevno nalaze na jelovniku – krumpir se kuha za ručak, rajčice završavaju u salati, a trešnje su omiljena ljetna poslastica. Većina njih djeluje potpuno bezazleno, no neke mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ako se pripreme ili konzumiraju na pogrešan način. Od zelenog krumpira do koštica voća, pojedine svakodnevne namirnice kriju opasnosti za koje mnogi uopće nisu svjesni.
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Na policama trgovina i u kuharicama promoviraju se kao stupovi zdrave prehrane, no istina je složenija. Iza primamljivog izgleda svježeg voća i povrća ponekad se krije tamna strana o kojoj se rijetko govori. Ne radi se o egzotičnim delicijama rezerviranim za pustolove, već o hrani koja se svakodnevno nalazi na vašem stolu. Opasnost ne vreba iza svakog zalogaja, ali neznanje o pravilnoj pripremi i konzumaciji može i najzdraviju namirnicu pretvoriti u prijetnju za zdravlje, piše CDC.

Pogledajte u galeriji koje namirnice mogu biti otrovne.

 

2.8.2026.
15:11
Antonela Ištvan
Pexels
NamirniceHranaOtrovna HranaVoće I PovrćeMeso
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