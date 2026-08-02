Budite jako oprezni: Ove namirnice jedete svaki dan, a mogu biti otrovne

Na policama trgovina i u kuharicama promoviraju se kao stupovi zdrave prehrane, no istina je složenija. Iza primamljivog izgleda svježeg voća i povrća ponekad se krije tamna strana o kojoj se rijetko govori. Ne radi se o egzotičnim delicijama rezerviranim za pustolove, već o hrani koja se svakodnevno nalazi na vašem stolu. Opasnost ne vreba iza svakog zalogaja, ali neznanje o pravilnoj pripremi i konzumaciji može i najzdraviju namirnicu pretvoriti u prijetnju za zdravlje, piše CDC.

Pogledajte u galeriji koje namirnice mogu biti otrovne.