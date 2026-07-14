Liječnik otkriva jednostavno pravilo koje čuva zdravlje: 'Možemo početi već danas'

Mnogi ljudi nisu svjesni da šećer nije jedini krivac za zdravstvene probleme poput dijabetesa. Stručnjak iz dokumentarca "Live Well with the Drug-Free Doctor" televizije Channel 4 podijelio je jednostavnu strategiju koja može pomoći svima koji se bore s nezdravim navikama grickanja, naglašavajući da u toj borbi "nisu sami".

Ohrabrujući ljude da preuzmu kontrolu, voditelj dr. Rangan Chatterjee navodi primjer pacijenta Chrisa, čije su uporne navike grickanja dovele do debljanja unatoč iskrenim naporima da kontrolira svoje ponašanje.

Foto: Ana M. Wiggins/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

"Ne mislim da je Chrisova ovisnost o hrani bila njegova krivnja. Ako se vi borite s regulacijom prehrane, ne mislim ni da je to vaša krivnja", objašnjava liječnik. "Količina nekvalitetne, visokokalorične hrane koja vas mami svaki put kad izađete iz kuće je zapanjujuća. Ipak postoji nešto što možemo početi raditi već danas kako bismo se borili protiv toga."

Pravilo koje mijenja sve: Jedite samo ono što bi vaša baka prepoznala

Njegova preporuka je iznenađujuće jednostavna: "Jedite samo hranu koju bi vaša baka prepoznala." To u osnovi znači minimalno prerađene namirnice, što bliže njihovom prirodnom obliku. Prema riječima ovog stručnjaka, takva prehrana "održava šećer u krvi stabilnim i sprječava prejedanje uzrokovano ultraprerađenom hranom, koja se povezuje s procijenjenih 14 posto prijevremenih smrti u Ujedinjenom Kraljevstvu."

Njegov savjet je i praktičan: "Kada nešto kupujete, okrenite ambalažu. Pogledajte popis sastojaka, i ako na njemu ne prepoznajete nešto, vjerojatno je najbolje da to ne jedete." Chatterjee potiče ljude da postanu "prehrambeni detektivi" i paze na proizvode s više od pet sastojaka, što je često znak visoke razine prerade.

Nije problem samo u šećeru, opasnost se krije i u tjestenini

Tijekom dokumentarca gledatelji su saznali da dijagnoza dijabetesa tipa 2 kod Chrisa nije bila posljedica konzumiranja velikih količina slatkiša. Umjesto toga, bila je povezana s njegovim visokim unosom ugljikohidrata.

"Kada je Chrisu dijagnosticiran dijabetes tipa 2, to nije bilo zato što je jeo ogromne količine slatkiša. Bilo je to zato što je jeo jako, jako puno škrobnih ugljikohidrata", rekao je liječnik.

Medicinski stručnjak otkrio je da čak i mala šaka tjestenine može imati veći utjecaj na zdravlje nego što mnogi misle. "Takva količina tjestenine može imati isti učinak na razinu glukoze u krvi kao konzumacija šest i pol žličica šećera." Usporedbe su šokantne: "Porcija bijelog kruha za sendvič sadrži osam žličica šećera, a mala porcija bijele riže može imati isti učinak na razinu glukoze u krvi kao konzumacija deset žličica šećera."

Globalni problem i budućnost prehrane

Problem ultraprerađene hrane (UPF) nije ograničen samo na pojedince, već predstavlja globalni javnozdravstveni izazov. Statistike pokazuju da u Europi ultraprerađena hrana čini u prosjeku 27,2 posto ukupnog energetskog unosa odraslih, s brojkama koje drastično variraju od 14 posto u mediteranskim zemljama poput Italije i Rumunjske do čak 44 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu i Švedskoj. U Sjedinjenim Američkim Državama ta brojka je još alarmantnija i iznosi oko 60 posto ukupnog dnevnog unosa kalorija.

Brojne znanstvene studije povezuju visoku konzumaciju UPF-a s većim rizikom od raznih zdravstvenih problema, uključujući pretilost, dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, pa čak i neke oblike raka. Nutricionistička psihijatrija također sve više ističe čvrstu vezu između prehrane i mentalnog zdravlja. Stručnjaci poput dr. Chatterjeea naglašavaju kako prehrana bogata šećerom i prerađenim namirnicama može negativno utjecati na raspoloženje, dok cjelovita hrana podržava mentalnu dobrobit.

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