GORUĆI PROBLEM

Četvrti je vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj, a s dijagnozom živi više od 400.000 ljudi

Četvrti je vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj, a s dijagnozom živi više od 400.000 ljudi
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

12.5.2026.
10:31
Hina
Više od 406.000 osoba sa šećernom bolesti bilo je u 2024. godini registrirano u Hrvatskoj, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, upozorava Zagrebačko dijabetičko društvo koje u povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, 14. svibnja, građane poziva na javnozdravstvenu akciju.  

U utorak, od 9 do 13 sati, na Cvjetnom trgu građani mogu besplatno mjeriti glukozu u krvi, mjeriti krvni tlak, kao i analizirati  sastav tijela metodom bioelektrične impedancije. Mogu se savjetovati sa stručnjacima koji će, na temelju dobivenih rezultata, pružiti individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika, uključujući prevenciju debljine te kardiovaskularnih bolesti.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5 posto osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih od šećerne bolesti (dijabetesa) veći od pola milijuna. Šećerna bolest je četvrti vodeći uzrok smrti sa udjelom od 7,9  posto u 2024. godini.

Navedeni podaci ukazuju na to da je unatoč brojnim inicijativama i pomacima u skrbi dijabetesa, ova kronična bolest gorući nacionalni problem čije rješavanje podrazumijeva nužno uključivanje i suradljivost svih relevantnih dionika - zdravstvene administracije, liječnika, oboljelih i njihovih obitelji, poručuju iz Zagrebačkog dijabetičkog društva.

Unatrag četiri godine, od 2022. Hrvatski dan šećerne bolesti (dijabetesa) obilježava se svakog 14. svibnja u cilju jačanja svijesti te provedbe dodatnih preventivnih aktivnosti i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite osoba koje su oboljele od dijabetesa, a koje žive u Hrvatskoj.

Dijabetesšećerna BolestPacijenti
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
