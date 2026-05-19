VAŽAN POTEZ /

Trumpova administracija opet popustila: 'Ovo bi moglo pomoći Rusima u ratu s Ukrajinom'

Foto: Yamil LAGE/AFP/Profimedia

Izuzeće od sankcija na rusku naftu dolazi u trenutku kada cijene energije rastu usred rata s Iranom i označava treće takvo privremeno ublažavanje ograničenja

19.5.2026.
7:26
Hina
Sjedinjene Države produžit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija, kojim se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih derivata ruskog podrijetla utovarenih na brodove, za dodatnih 30 dana, rekao je u ponedjeljak američki ministar financija Scott Bessent, a prenijela je novinska agencija dpa.

Bessent je na X-u napisao da će mjera "omogućiti najranjivijim nacijama privremeni pristup ruskoj nafti".

Rekao je da će produljenje pomoći da se stabiliziraju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada cijene energije rastu usred rata s Iranom i označava treće takvo privremeno ublažavanje ograničenja nakon što je prijašnje izuzeće isteklo tijekom vikenda.

Kritičari kažu da bi odluka, iako ograničenog opsega, mogla ojačati ruske financije, budući da prihodi od nafte ostaju ključni izvor financiranja rata protiv Ukrajine.

Američke sankcije nametnute ruskom energetskom sektoru na snazi ​​su godinama, a sekundarne sankcije prijete tvrtkama koje nastavljaju trgovati s Moskvom.

Ruska NaftaSankcijeSadDonald TrumpRusijaUkrajina
