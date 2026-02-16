Ruska nafta će teći preko Hrvatske? Stručnjak objasnio što se krije u pozadini

Ruska nafta, koja je zbog sankcija predmet intenzivnih pregovora, mogla bi se transportirati preko hrvatskog teritorija putem JANAF-a.

Opskrba putem ukrajinskog naftovoda Družba prekinuta je zbog ruskih napada, tvrde Ukrajinci, dok Rusi i Mađari vjeruju da je rad naftovoda namjerno obustavljen.

"Sukladno izuzeću kod sankcijskog režima, JANAF je u aktivnoj komunikaciji i s Europskom komisijom i s američkim OFAC-om kako bi dobio potrebne licence i odobrenja kako bi mogao transportirati takvu naftu," izjavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Aranžmani putem riječke rafinerije

Mađarski ministar vanjskih poslova, Peter Szijjarto, naglasio je da Mađarska i Slovačka računaju na Hrvatsku za energetsku opskrbu.

"Sigurnost opskrbe energijom jedne zemlje nikada ne smije biti ideološko pitanje," poručio je, očekujući da Hrvatska ne ugrožava sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke iz političkih razloga.

Stručnjak za energetiku, Davor Štern, uvjeren je da Mađarska i Slovačka očekuju pozitivne suglasnosti za transport. "Ne vjerujem da bi do obraćanja Mađarske i Slovačke strane došlo Hrvatskoj a da su razmotrili da takav zahtjev bude odbijen od strane OFAC-a i Brisela. Ako transport prema Mađarskoj i Slovačkoj ne bude moguć, riječka rafinerija bi mogla preuzeti preradu u punom kapacitetu", rekao je.

Situacija politički osjetljiva

Krajem prošle godine mađarski premijer Orban je u Bijeloj kući dobio produljenje izuzeća, tvrdeći da JANAF nema dovoljno kapacitet te da se zbog tražene cijene transport ponaša profiterski. Da to nije istina, sada dokazuje tražeći naše usluge, ističe ministar Šušnjar.

"Pozivam MOL i mađarsku državu također da napuste ruske derivate. Da i tako pokažu solidarnost ukrajinskom narodu, da prestanu financirati ruski rat."

Europska komisija podržava ovu ideju, no situacija je politički osjetljiva. Mađarski premijer Orban, kojeg SAD želi zadržati na vlasti, nalazi se pred izazovima, dok Ukrajina njegov mogući odlazak vidi kao prednost. Slovački premijer Robert Fico označava situaciju kao ucjenu Ukrajine s ciljem podrške za ulazak u Europsku uniju.

Očekuje se da će Janafova odobrenja biti objavljena za nekoliko dana, čime će se razjasniti hoće li Hrvatska doista postati alternativni put za opskrbu naftom. Do zaključenja članka tvrtka JANAF nije odgovorila na upite.