U MÜNCHENU /

Plenković se sastao s Orbanovim protivnikom na izborima, otkrio o čemu su razgovarali

×
Foto: Profimedia

Dvojica dužnosnika sastala su se na marginama konferencije o sigurnosti, godišnjem okupljanju svjetskih političkih i vojnih čelnika

14.2.2026.
14:00
Hina
Profimedia
Premijer Andrej Plenković sastao se u subotu u Munchenu sa šefom mađarske oporbe Peterom Magyarom, dva mjeseca prije izbora na kojima bi premijer Viktor Orban mogao izgubiti dugogodišnju vlast.

Dvojica dužnosnika sastala su se na marginama konferencije o sigurnosti, godišnjem okupljanju svjetskih političkih i vojnih čelnika.

"Razgovarali smo o bilateralnim odnosima, predstojećim izborima u Mađarskoj i globalnim sigurnosnim izazovima, osobito o važnosti postizanja održivog mira u Ukrajini", napisao je Plenković na X-u. Hrvatska s Mađarskom želi graditi dobrosusjedske odnose te rješavati otvorena pitanja, dodao je.

Protukandidat na izborima

Magyar je čelnik oporbene stranke Tisza i bivši član Fidesza, stranke premijera Orbana kojemu je sada glavni protukandidat na izborima u travnju. Tisza vodi u nizu anketa, pa bi mogla okončati Orbanovu vladavinu koja traje od 2010. godine. 

Napetosti u odnosima Hrvatske i Mađarske izazvale su u rujnu prošle godine optužbe Budimpešte da je Hrvatska "ratni profiter" jer je navodno povisila cijene transporta nafte hrvatskim naftovodom Janafom, zbog čega je neruska nafta za Budimpeštu skuplja od nafte iz Rusije. Te je optužbe službeni Zagreb odbacio.    

Mađarska ponavlja i da Hrvatska nema dovoljne kapacitete za transport energenata, što Zagreb također odbacuje.

Orban se već duže sukobljava s EU-om zbog Ukrajine, ali i brojnih drugih pitanja. Prkoseći Bruxellesu, održao je veze s Moskvom, odbija poslati oružje u Ukrajinu i tvrdi da se Kijev nikada ne može pridružiti bloku.

Magyarova stranka desnog centra Tisza zalaže se za to da se Mađarska ponovo pridruži mainstreamu EU-a nakon višegodišnjih loših odnosa tijekom Orbanove vlasti zbog koje su blokirana ključna europska sredstva namijenjena za zemlju.

Ovaj su se tjedan u mađarskim medijima pojavile glasine o navodnom postojanju eksplicitne snimke koja bi mogla naštetiti Magyaru uoči izbora. On je u petak u objavi na društvenim mrežama rekao da sumnja na ilegalno prikupljanje podataka i zloupotrebu osobnih informacija, a za prijetnje objavom snimke optužio je ljude oko premijera Orbana te je podnio i službenu prijavu. 

